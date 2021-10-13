「熊好券」綁台北通遭質疑 柯文哲：轉型比振興重要

台北市政府推出熊好券，但用台北通app作平台遭質疑使用率低，國民黨籍市議員李柏毅今天詢問台北市長柯文哲，振興跟推廣台北通何者重要，柯文哲直言「轉型比振興重要」。

柯文哲今天赴台北市議會國民黨團說明本會期政策性預算及優先議法案，會中李柏毅表示，市府推出熊好券綁台北通以振興店家，但台北通使用率低，且沒有智慧型手機的市民無機會使用，質疑推出熊好券「是為了振興還是為了推廣台北通？」

柯文哲回應「是為了結合」。但李柏毅追問，如果要選擇，會選擇振興還是推廣台北通？柯文哲回答「台北通」並說明，防疫、紓困、振興、轉型裡面，其實轉型比振興重要，因為台北通後面還綁一大堆東西。

李柏毅指出，有下載台北通的民眾僅150萬，台北市民擁有悠遊卡的比例則有300％，對長輩也比較友善，質疑為什麼不綁定悠遊卡或悠遊付。柯文哲回應，這次新台幣1500元敬老儲值金，有考慮數位落差，綁定在敬老愛心悠遊卡。

為振興經濟，台北市政府推出5種、總計113.5萬份「台北熊好券」，從9月22日開始登記意願至10月14日晚間24時，民眾透過台北通APP加入會員即可登記，預計將於10月15日抽獎。

台北熊好券原訂8日抽籤，根據台北市政府資料，共編5億元預算，以墊付案執行。北市議會財政建設委員會7日審議，認為預算未過市府就已對外宣傳，不尊重審議程序，暫擱此案。