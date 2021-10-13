用庶民語言拍短片 新北法律宣導詼諧有趣

新北市府法制局今天表示，傳統產業要創新，法律宣導也需創新。法制局利用新媒體平台拍短片，以生活的語言理解艱澀的法律，透過詼諧有趣的方式解說，讓法律不再陌生。

新北市政府市政會議今天由法制局長吳宗憲專題報告，他說，民眾對法律的印象是枯燥乏味，但生活中卻非常重要；一輩子都會遇到法律問題，「可以帶你上天堂也可以帶你住牢房」。

吳宗憲表示，盼法制局從幕僚提升為業務單位，企圖運用新媒體拉近與民眾的距離，架設頻道宣傳5至10分鐘的法律常識，提供大眾正確的法律認知，這與一般網紅頻道偶有錯誤法律認知的節目不同，也與網紅批評政府、對抗警察的節目不同。

他說，拍片要吸引觀眾注意，也要找新的創意與哏，例如，台北人說「下次約吃飯啊」，只是禮貌想結束對話，並無約吃飯的意思；南部人說「下次約吃飯啊」，他的意思是下次約吃飯啊；台南人說「下次約吃飯啊」是熱情帶你四處品嚐在地美食。以此網路熱搜話題，導引介紹民法「通謀虛偽意思表示」。

吳宗憲舉例，過年時長輩常會問候「在哪裡工作、何時結婚、怎麼沒有考上某大學」等令人尷尬或空氣靜默的話題，藉此，可凸顯法律上民眾接受訊問時，有權保持緘默；透過詼諧有趣的方式，讓法律不再陌生。

吳宗憲表示，同性婚姻牽涉的民法議題，可以不同方式來敘述與呈現。這些影片節目攸關食衣住行，或營業秘密、侵犯著作權等議題。除提供年輕律師發揮專業的舞台，也有許多民代接洽希望上節目、或學校希望放在公民課程。

市長侯友宜聽取報告後表示，法律有許多名詞生硬讓民眾覺得距離遙遠，但生活與法律息息相關，要懂法律才能保護自己不侵犯別人。

侯友宜說，樂見法制局打破以往思維，以創意、淺顯容易溝通的有趣影片，讓民眾願意點閱收視。期許法制局做市府強而有力的後盾，為民解惑、讓各局處同仁勇於任事，成為改變新北市最重要的基石。