新北民代盼推廣「微笑山線」 市府允諾投入2000萬

台灣近期流行登山健行，不管長者、年輕人都會趁假日揪團爬山。新北市議員江怡臻認為，新北「微笑山線」匯集多條步道，盼市府能比照淡蘭古道、青春山海線的精神，再創在地健行品牌。新北市觀旅局長蔣志薇表示，目前已編列2000萬元整修三峽鳶山步道、鶯歌大榕樹、樹林大同山景觀平台、土城天上山展望平台等景點，預計明年6月完工。

江怡臻指出，台灣以登山健行人口近500萬，這幾年越來越多年輕人會趁假日到郊山走走、拍照打卡，但在在雙北地區，大家第一時間想到的登山地點都在台北，像是象山、虎山步道等等，新北應當以適當預算整理好環境，進一步推廣行銷，提升整體知名度，讓更多民眾前來遊憩。

江怡臻提到，新北有許多優秀的登山步道，像土城、樹林、三峽、鶯歌等地區的山線都已完成第一階段的環境營造，包括賞螢步道、茶香步道及自己爭取到經費整建的清溪步道都已完工。另外，內政部也將補助土城朝山步道整修，所以希望市府能更積極整建登山步道硬體和，並推廣品牌，吸引民眾到新北健行。

宋雨蓁議員質詢時也提及，朝山步道上方的土城原住民族生態園區，條件也很好，儘管隸屬於中央原民會，但希望市府能一併納入新北微笑山線的規畫。

蔣志薇表示，市府積極推動「青春山海線」、「淡蘭古道」，而「微笑山線」是全新的登山健行品牌，初期著重在整體硬體設施的優化改善，目前尚處整備階段，今年底就會陸續推出結合當地風情和文化特色的自有小旅行。

蔣志薇局長表示，新北今年編列了2000萬預算整建「微笑山線」，其中950萬是向交通部所申請的經費，著重在整體山林美學，在步道節點，改善休憩及展望空間，利用減法設計，整併指標，希望能提供視覺乾淨、舒適的登山環境。