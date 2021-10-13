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搶看大稻埕情人節煙火 1張圖搞懂周遭交通管制
2021大稻埕情人節於110年10月16日(週六)假延平河濱公園舉辦，最受關注的煙火秀將於當天晚間8時許在淡水河3-5號水門間水域施放，北市交通局表示，鑑於往年活動吸引參觀人車多，除針對水門、一般道路、快速道路進行交通管制外，管制區內微笑單車YouBike租借站也暫停營運，呼籲民眾多搭乘大眾運輸再步行前往。
交通局指出，因應煙火秀所吸引之人車潮，其周邊道路於晚間6時至11時期間實施交通管制，管制範圍包含涼州街以南、延平北路及塔城街以西、長安西路及忠孝西路以北、環河北路（含）以東等區域，且市民大道高架橋往西方向車流禁止下環河北路匝道。
忠孝橋及台北橋等雙側人行道於晚間7時30分至9時期間管制通行；另位於管制區內YouBike租借站於下午5時至晚間11時暫停營運，包括YouBike1.0大稻埕公園、永樂市場、聯合醫院中興院區及捷運北門站（3號出口）等4站，以及YouBike2.0大稻埕公園、陳天來故居等2站；共享汽機車配合於堤內、外管制範圍內暫停營運。
交通局表示，建議駕駛提前改走替代道路，即須經過聯外橋梁者可改走中興橋或台北橋；一般穿越南北向道路者，可改走重慶南北路或中山南北路，另當日在煙火秀前後約晚間7時至9時期間，建議避開行駛忠孝橋，以免塞車而影響行程。
活動當日周邊道路交通管制且管制範圍內不提供汽機車停車空間，呼籲民眾可多利用大眾運輸系統；因散場人車潮大，民眾可步行自淡5號水門經民生西路至捷運雙連站（約15至20分鐘），或自淡3號水門經鄭州路至捷運北門站（約5分鐘），即可轉搭捷運或一般公車，另外民眾也可事先查詢公車改道訊息，以免受到影響。
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