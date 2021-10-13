承認熊好券要推廣「台北通」 柯文哲：轉型比振興重要

台北市透過台北通推出「台北熊好券」，但遭質疑台北通使用率低。台北市長柯文哲下午赴議員向國民黨議會黨團報告會期的優先法案時，議員李柏毅問柯文哲，熊好券綁台北通，是為了振興，還是為了推廣台北通？柯文哲說，「為了結合」，但柯也承認是為了推廣台北通，因為轉型比振興重要。

但柯文哲也解釋，也不是說台北通比較重要，重點是要有目的。李柏毅指出，台北通有150會員數，但台北市人口超過260萬，另外，擁有悠遊卡的比較是300%，一人有3張卡，為何熊好券不綁悠遊卡或悠遊付？且綁台北通，沒有手機的人怎麼辦？ 「不使用智慧手機的議員王世堅，就不管他了？」

在場其他議員也問，向來使用「智障型」手機的王世堅怎麼辦？無水使用熊好券？柯文哲說，他(王世堅)必須升級？議員追問，市長要送他一支手機？

李柏毅說，其實有的長者是買不起手機，他認為熊好券應該振興經濟，但智慧型手機的享用不到？熊好券為何不綁悠遊卡、悠遊付。柯文哲說，但這次敬老儲值金1500元，有綁敬老愛心悠遊卡，有考慮數位落差。