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林口公車轉運站後天試營運 快速公車直達北市、板橋

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局特別規畫多條市區公車駛進林口轉運站，讓市民方便轉乘。圖／新北市交通局提供
新北市交通局特別規畫多條市區公車駛進林口轉運站，讓市民方便轉乘。圖／新北市交通局提供

機場捷運林口A9站北側的「林口公車轉運站」將於15日試營運，將提供5條快速公車接駁民眾至台北市、板橋。交通局為方便民眾搭乘，特地規畫4條林口市區公車駛入轉運站，除此之外，還有多線公車會到達離轉運站僅1分鐘路程的文化三路「捷運林口站」公車站，大幅增加大眾運輸便利性。民代則建議能取消高公局站點，讓快速公車更加「迅速」，交通局表示將再評估。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市機捷林口轉運站是為提升林口區大眾運輸服務，並因應未來媒體園區開發後的交通運輸需求所建。交通局在試營運期間，特地協調公車業者調整854、786、948等3條市區公車路線及新闢的760（南勢線）市區公車駛入，縮減繞行市區的路程，讓民眾前往台北市、板橋更方便。

另外，包括898、936、945、946、946副線、F232副、F237線及桃園市轄公車711線等原有的公車路線也都會停靠林口文化三路的「捷運林口站」公車站，民眾僅要走路1分鐘便可至轉運站搭乘快速公車。

交通局指出，騎乘YouBike的民眾則可將車輛停放於八德路捷運林口站出口旁租借站，桃園地區民眾也可搭乘機場捷運至林口A9站後步行前往轉運站轉乘快速公車。

交通局表示，民眾未來可利用這些市區公車搭乘至轉運站，再藉由4條新闢的「966副」、「937副」、「967副」、「920副」及1條原有的「948」等快速公車分別搭乘至台北車站、捷運圓山站、台北市仁愛敦化路口、捷運府中站、板橋公車站。

新北市議員蔡淑君表示，林口民眾對於轉運站啟用皆保持正向態度，她也會在1個月後將試營運期間的民眾意見轉達給市府，讓交通局檢討路線是否需要修正。另外，也建議市府將快速公車原有的的高公局站點取消，減少市民搭車到大台北地區的時間。

交通局表示，建議民眾多加利用大眾運輸往返林口公車轉運站，如仍有使用私人運具的需求，他們也都有做好規畫；機車族可將車子停在於八德路側機車停車格或A9站地下停車場；汽車族除能將車輛停放在A9站地下停車場，也可停放於轉運站北側約100公尺的「新北市林口區機一臨時平面停車場」再步行前往轉運站。另外，是否取消高公局站點這部分內部會再仔細評估。

林口轉運站15日將試營運，提供5條快速公車讓民眾能直達大台北地區。圖／新北市交通局提供
林口轉運站15日將試營運，提供5條快速公車讓民眾能直達大台北地區。圖／新北市交通局提供

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