淡水清潔隊旁汙水池未設處理系統 議員憂造成海洋汙染
位在新北市淡水區清潔隊及淡水動物之家旁的汙水池，因為設置於海岸旁，每逢暴雨若抽水不及，池內廢水滿溢就會直接進入海洋，新北市議員鄭宇恩指出，已多次要求環保局要改善，以長期來看，還是需要汙水接管，才能完全避免廢水流入海洋。新北市環保局表示，已完成污染防制措施，污水接管的部分，將與權管機關進行討論及研議可行性。
去年7月鄭宇恩接獲民眾反映，在淡水區清潔隊及淡水動物之家旁的汙水池，不僅直接蓋在海岸邊，也毫無遮蔽，一旦遇雨或汙水量增加時，池內汙水便會直接溢出流入大海，不僅汙染海洋環境，附近的空氣也瀰漫著惡臭。環保局日前將汙水池上方加上頂蓋，避免臭味逸散，減少雨水降於汙水池中滿溢的狀況。
鄭宇恩指出，在會勘時發現，廠區內雨水系統仍然會流入汙水池，加蓋只是減少雨水流入，但無法完全杜絕，清潔隊為了避免汙水流入海洋，在豪雨風災期間則需至廠區將汙水抽出，再以水肥車送至水資源回收中心，11日晚間受圓規颱風影響，當天晚間就出動了兩趟次的水肥車，無形中增加同仁出勤危險。
鄭宇恩表示，清潔隊和動物之家應盡快進行汙水接管，讓清洗車輛、園區的汙水進入正常的污水處理系統，早日廢除讓現在位於海景第一排的汙水池，提升整體海岸景觀、也守護海洋生態。
環保局表示，有關淡水區隊的污水池，已完成污染防制措施，包含污水池加蓋，污水定期抽取，動物之家也設置化糞池，污水處理後排入污水池。另外議員建議污水接管的部分，將與權管機關進行討論及研議可行性。
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