柯文哲問五倍券這樣審 今挨酸民眾黨有過半？

熊好券預算昨又卡關，台北市長柯文哲昨天表示，中央五倍券「有這樣審？」又引發市議員不滿。柯文哲下午赴議員向國民黨議會黨團報告會期的優先法案時，黨團書記長王欣儀當場酸柯文哲，民進黨在立法院是多數黨，掌握國會，「民眾黨在台北市議會沒有過半吧？」 可把北市議會當「橡皮圖章」嗎？

對於熊好券預算，北市議會對此墊付案，認為柯文哲沒有考量議員意見，也未按預算程序審議預算，要求柯文哲正式提出道歉，柯文哲下午在場也道歉。

柯文哲說，北市振興本來要搭配五倍券，後來發現中央政策急轉彎，加上北市希望用數位方式推動無現金交易，花了很多時間進行程式換寫，時間比較久，無法對議會做詳細說明，他要表達道歉。

柯文哲說，在中央政策轉彎後，重寫程式，本來北市只有二千店家，還動員公務員打電話請店家加入，時間緊急，過程解釋不清、說明不好，他表達道歉。 由於今年疫情嚴重 店嗷嗷待哺，也需要產業轉型，希望議員幫忙讓預算通過。

對於店家、商圈，柯文哲也說，北市準備差不多了，因預算還沒通過，宣傳影片沒有上線，希望可以早一點啟動，政策推動需要一點時間。