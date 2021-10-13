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大安區夫妻疑接種過期AZ疫苗 北市衛生局澄清

中央社 / 台北13日電

無黨籍台北市議員林穎孟接獲陳情，住大安區夫妻疑接種過期AZ疫苗，陳情人4日預約、8日施打，事後查詢發現，疫苗在3日到期。北市衛生局今天說，是診所上傳時選擇錯誤批號。

無黨籍北市議員林穎孟今天在市議會開記者會表示，接獲陳情，住在大安區的市民疑接種過期阿斯特捷利康（AZ）疫苗，陳情人是一對約50多歲夫妻，得知可接種疫苗後，10月4日上網預約，8日至大安區醫院施打疫苗。

林穎孟說，陳情人事後透過中央系統查詢發現，接種的疫苗在3日到期，疫苗批號為K004C。

她表示，陳情人接種疫苗是日本送給台灣的疫苗，9月7日到貨、18日中央發送給台北市衛生局，衛生局當天撥發給醫療院所，23日再撥發給此家中心診所醫院。

林穎孟說，北市府曾向市民保證，不會讓疫苗放到過期，卻發生民眾疑施打到期疫苗，衛生局應徹查發生原因，若是醫院資料誤植，衛生局應對外說明，並主動聯繫市民。

北市府衛生局事後隨即對議員質疑開記者會，衛生局長黃世傑表示，此批AZ疫苗是日本贈送給台灣，台北市共獲1500瓶，提供給教育局等專案接種疫苗，此批疫苗效期到10月3日，2日確認醫療院所都接種完畢。

黃世傑說，10月12日接獲衛生福利部通知，有民眾疑接種3日到期疫苗，調閱資料發現，是此間院所承辦人員，上傳錯誤疫苗批號，讓民眾誤認為接種3日到期疫苗，此醫院未存放及提供過期疫苗，已進行行政指導。

衛生局疾病管制科長張惠美補充，民眾10月8日接種疫苗是另一批號，至於出現錯誤狀況，是因診所工作人員上傳疫苗接種紀錄時，選擇錯誤批號，並非貼錯或打錯疫苗批號。

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