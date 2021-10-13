在地27年新店陸橋15日開拆 北宜路一段將封閉至隔日6時

在地服務27年的新店陸橋，因使用率低將進行拆除作業，新北工務局指出，首先將於15日夜間11時至16日上午6時進行大梁拆除作業，屆時將封閉北宜路一段及能仁路部分路段，會影響往市區的通行，建議民眾改走新店路；至於後續復舊工程期間則不影響車輛通行，整體工程預計20日完成。

養工處說明，新北市新店區的新店陸橋，將於10月15日夜間11時起至翌日上午6時進行大梁拆除作業，屆時橋下的北宜路一段（中興路口至新店路口）及一旁的能仁路（文中路至北宜路一段）雙向車道都將封閉。

養工處表示，建議民眾於大梁拆除作業期間提前改走新店路，至於陸橋大梁拆除後之復舊工程，僅使用部分車道或人行道，不影響車輛通行，全部工程預計10月20日完成。

工務局強調，新店陸橋使用率低，且樓梯墩柱占據大部分人行道，因此依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序評估，由養工處、交通局及新店區公所邀集地方民意代表和里長會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾無具體反對意見後，才進行拆除工程。