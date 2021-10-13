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在地27年新店陸橋15日開拆 北宜路一段將封閉至隔日6時

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北市新店區北宜路一段上的新店陸橋現況。圖／新北市工務局提供
位於新北市新店區北宜路一段上的新店陸橋現況。圖／新北市工務局提供

在地服務27年的新店陸橋，因使用率低將進行拆除作業，新北工務局指出，首先將於15日夜間11時至16日上午6時進行大梁拆除作業，屆時將封閉北宜路一段及能仁路部分路段，會影響往市區的通行，建議民眾改走新店路；至於後續復舊工程期間則不影響車輛通行，整體工程預計20日完成。

養工處說明，新北市新店區的新店陸橋，將於10月15日夜間11時起至翌日上午6時進行大梁拆除作業，屆時橋下的北宜路一段（中興路口至新店路口）及一旁的能仁路（文中路至北宜路一段）雙向車道都將封閉。

養工處表示，建議民眾於大梁拆除作業期間提前改走新店路，至於陸橋大梁拆除後之復舊工程，僅使用部分車道或人行道，不影響車輛通行，全部工程預計10月20日完成。

工務局強調，新店陸橋使用率低，且樓梯墩柱占據大部分人行道，因此依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序評估，由養工處、交通局及新店區公所邀集地方民意代表和里長會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾無具體反對意見後，才進行拆除工程。

養工處指出，隨時代演變及人行環境設施的進步，陸橋使用率愈來愈低，新北自改制升格以來，已拆除多座使用率低的人行陸橋，其中新店陸橋為第38座，拆完後全市將剩下116座人行陸橋，未來規劃將拆除板橋區成都陸橋等，並針對使用率低之路橋持續辦理評估作業，以打造更好人行環境及市容景觀。

新店陸橋拆除封路改道動線圖。圖／新北市工務局提供
新店陸橋拆除封路改道動線圖。圖／新北市工務局提供

人行道 車道

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