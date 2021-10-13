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疫苗陸續來台 新北市府鼓勵接種提升覆蓋率

中央社 / 新北13日電

新北市府今天表示，COVID-19仍全球肆虐，疫苗接種覆蓋率攸關防疫警戒管制是否開放、降級；台灣接種疫苗第2劑的比例偏低，疫苗陸續來台，鼓勵民眾趕快接種，提升保護力。

新北市政府今天舉行「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第247次應變會議」，衛生局長陳潤秋分析，歐洲、美洲地區每日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數持平且疫情仍嚴峻，其餘地區每日新增確診數皆趨緩。

她說，英國因疫苗接種率高，近期考慮取消大規模免費核酸檢測（PCR），僅在醫院、學校、療養院等高風險場所處提供檢測。

陳潤秋在會議中分析Delta變異株疫情概況時表示，新加坡疫情持續嚴峻，10月9日新增3703例、11死，雙雙再度創下疫情爆發以來單日新高；新加坡疫苗接種涵蓋率79.98%（接種2劑78.10%、接種1劑1.88%）。

市長侯友宜表示，近3週新北病例趨勢分析發現，一些零星確診個案都是舊案，並沒有進入社區傳播，也沒有新增傳染源的個案。但國外入境仍有Delta確診病例，現在仍是2級警戒期間，無論如何都要保持社交距離與戴好口罩，勤洗手與量體溫等基本防疫作為。

侯友宜表示，未來是否朝降級開放的方向走，必須觀察是否提升疫苗接種率、國際疫情是否趨緩，及有無足夠的醫療量能支撐，這些是很重要的指標。

他說，全球疫情並未減弱，新北市第1劑疫苗接種覆蓋率為60.5%，第2劑疫苗接種覆蓋率為17.56%。台灣施打第2劑比例偏低，疫苗陸續到台灣，鼓勵民眾快去施打，快速提升疫苗接種覆蓋率，以有效提升保護力。

針對英國考慮取消大規模免費檢測，市府衛生局秘書高詩琪會後接受中央社記者電訪表示，新北市目前有32處篩檢站，其中，18家為醫院篩檢站，14處為社區篩檢站。總篩檢量每天平均維持1700人次至1800人次，多因為工作職場需求或就醫需求前往採檢。

市府法制局長吳宗憲也在隨後舉行的市政會議表示，疫情期間與網紅與直播主建立合作關係，宣傳1.5公尺是安全的防疫社交距離。

疫苗 疫情

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