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加強九份邊坡崩塌安全監測 6自動監測站24小時影像掌控

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
加強九份邊坡崩塌安全監測，6自動監測站並隨時影像掌控。圖／新北市農業局提供
加強九份邊坡崩塌安全監測，6自動監測站並隨時影像掌控。圖／新北市農業局提供

新北市瑞芳九份山城為國內外知名之觀光旅遊景點，但因早期開發缺乏整體規劃，排水系統設計不良及破碎複雜的地質條件，造成九份地區曾發生邊坡崩塌災害。新北市政府農業局針對邊坡崩塌施作保護並改善排水系統，另外也完成設置6處自動化監測站系統，監測地層變動情形，以及24小時即時影像監控，讓遊客安心出遊。

農業局山坡地保育科今天指出，九份地區為新北市重要的觀光景點之一，農業局除委託專業團隊進行監測分析，也持續精進監測技術與儀器，藉由專案的推動減災。

農業局精進自動化監測站系統，汰換原有舊型裂縫計來維持資料傳輸的穩定性，並提升監測資料觀測精度，達到災害預警的效果。在颱風豪雨及地震發生時，可將監測數據資料傳送市府資訊平台，24小時提供最新監測資訊。目前各項監測資料顯示邊坡穩定，尚無滑動現象。

農業局並委託財團法人臺灣營建研究院協助九份邊坡安全監測配置，藉由專業團隊掌握九份區域之地形、地質狀況、地下水流分布、滑動機制等，針對重點區域，強化預警體。

加強九份邊坡崩塌安全監測，6自動監測站並隨時影像掌控。圖／新北市農業局提供
加強九份邊坡崩塌安全監測，6自動監測站並隨時影像掌控。圖／新北市農業局提供
加強九份邊坡崩塌安全監測，6自動監測站並隨時影像掌控。圖／新北市農業局提供
加強九份邊坡崩塌安全監測，6自動監測站並隨時影像掌控。圖／新北市農業局提供

九份 崩塌

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