快訊

學習歷程檔案遺失擴大？教部說明「這兩類資料」也會不見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲發文推希望好食堂 讚蔡依林捐便當機低調行善

中央社 / 台北12日電
台北市長柯文哲。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
台北市長柯文哲。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

北市柯文哲在臉書發文宣傳「希望好食堂」，讓弱勢飽腹、完整社會安全網，並讚揚天后蔡依林低調行善，捐給萬華社區居民服務中心1台智慧型溫控便當機。

柯文哲上午出席「台北愛心餐食網-希望好食堂」記者會，晚上再發文感謝完善北市餐食網的愛心人士及廠商，蔡依林也在其中。

柯文哲說，今年5月，當萬華COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重的時候，蔡依林主動聯絡北市社會局，讓萬華社區居民服務中心多了1台智慧型溫控便當機，柯文哲讚揚「正向、積極的力量，或許就是粉絲們如此愛戴她的原因」。

柯文哲指出，因為疫情許多弱勢家庭變得更弱勢，社福中心接獲脆弱家庭的通報案，在今年6月跟去年同期相比就增加187%；市民急難救助金的申請，也從1至5月每月平均245案，暴增到6月的3萬9638案。

柯文哲說，北市原本就有惜食廚房、實物銀行、盛食交流平台等，現在進一步推出愛心餐券，經過社工評估後，會直接將餐券提供給需要的家庭。北市積極串連民間多元的資源，再次謝謝各界的溫暖義舉，儘管只是一個便當，也能讓善的種子萌芽。

柯文哲 北市 愛心 蔡依林

延伸閱讀

5月疫情大爆發重創萬華 蔡依林拋愛心捐百萬助街友

北市愛心餐食2.0 蔡依林捐首座智慧便當機助弱勢

熊好券預算再暫擱 抽獎恐延後 北市議員要求柯文哲道歉

熊好券要柯道歉 柯文哲：去看中央、他縣巿怎過的

相關新聞

呱吉宣布2022不選 支持助理許菡芸爭取民進黨港湖初選

距離2022選戰僅剩一年多，台北市無黨籍議員、知名網紅邱威傑（呱吉）今天在臉書及個人頻道正式宣布2022不再參選，並且點...

柯文哲發文推希望好食堂 讚蔡依林捐便當機低調行善

台北市長柯文哲在臉書發文宣傳「希望好食堂」，讓弱勢飽腹、完整社會安全網，並讚揚天后蔡依林低調行善，捐給萬華社區居民服務中...

藝術即生活 師鐸獎郭炎煌水墨創作開展

一幅一幅水墨畫，展現出淡水不一樣的藝術呈現，位在新北市淡水區圖書館淡水分館，由今年獲得師鐸獎肯定的淡水國小老師郭炎煌，展出他40多幅的水墨畫作品，策展人 郭炎煌表示，這次他所創作的展出作品當中，主要是以地方淡水為創作主題，在有山有水有夕陽，也是自己第二個故鄉的地方，用自己的語言來表達出對於淡水的感受，並且與大家分享。

齊柏林空間《映河》特展 沉浸式體驗台灣河流

位於淡水的齊柏林空間，在10月9日開展第三檔《映河》展登場，齊柏林基金會特別將開展前記者會，搬到船上沿著淡水河行駛，包括了齊柏林基金會執行長，新北市副市長陳純敬，全家便利商店公共事務部長吳采樺等貴賓都出席參與，藉由巨幅投影方式，打造如同一萬英呎雲端飛行、俯瞰絕美大地的沉浸式劇場，還有集結成30色的「水色變幻調色盤」，凸顯河川污染、乾枯、優養化的問題。

夜昏暗下樓梯易踩空 汐止保長坑溪步道增照明

汐止區保長坑溪步道是保長地區居民唯一的休閒去處，不過，從大同路串連步道的階梯，因為入口沒有路燈，一到晚上太暗，就曾經有民眾走樓梯不小心跌倒，所以，新北市議員張錦豪服務處就協助爭取增加照明，讓民眾散步休閒更安全。

疫情期愛心無限 汐止議員媒合20萬急難金

疫情期間愛心無限，受到疫情影響，不少人工作、家庭生計都受到衝擊，所以，新北市議員周雅玲就媒合愛心人士捐贈20萬元新北市好日子愛心大平台，針對疫情受到影響生計出現困難的家庭提供急難金，希望幫他們度過難關，今(12)日，在服務處辦理捐贈儀式，由新北市社會局副局長代表受贈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。