聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯文哲發文推希望好食堂 讚蔡依林捐便當機低調行善
台北市長柯文哲在臉書發文宣傳「希望好食堂」，讓弱勢飽腹、完整社會安全網，並讚揚天后蔡依林低調行善，捐給萬華社區居民服務中心1台智慧型溫控便當機。
柯文哲上午出席「台北愛心餐食網-希望好食堂」記者會，晚上再發文感謝完善北市餐食網的愛心人士及廠商，蔡依林也在其中。
柯文哲說，今年5月，當萬華COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重的時候，蔡依林主動聯絡北市社會局，讓萬華社區居民服務中心多了1台智慧型溫控便當機，柯文哲讚揚「正向、積極的力量，或許就是粉絲們如此愛戴她的原因」。
柯文哲指出，因為疫情許多弱勢家庭變得更弱勢，社福中心接獲脆弱家庭的通報案，在今年6月跟去年同期相比就增加187%；市民急難救助金的申請，也從1至5月每月平均245案，暴增到6月的3萬9638案。
柯文哲說，北市原本就有惜食廚房、實物銀行、盛食交流平台等，現在進一步推出愛心餐券，經過社工評估後，會直接將餐券提供給需要的家庭。北市積極串連民間多元的資源，再次謝謝各界的溫暖義舉，儘管只是一個便當，也能讓善的種子萌芽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言