呱吉宣布2022不選 支持助理許菡芸爭取民進黨港湖初選

距離2022選戰僅剩一年多，台北市無黨籍議員、知名網紅邱威傑（呱吉）今天在臉書及個人頻道正式宣布2022不再參選，並且點名辦公室主任許菡芸，將是他議會的接班人，但由於許菡芸本身仍是民進黨黨員身分，許菡芸表示，她將會爭取民進黨內湖南港議員初選提名。

邱威傑今天在臉書表示，「我的辦公室主任許菡芸今年9月正式離開本辦公室，參與民進黨港湖區議員的初選」，邱威傑也說，很多人以為這是因為他快要卸任，但其實真正的原因，是有個重要的成員即將出發，走向全新的冒險。

邱說，這個遲早會解散的辦公室將會在最後這一年裡，繼續努力做好議員的工作，認真地划向終點，並且推著這個夥伴發射升空。「生物的肉體消亡時，會變成新生命的養分，回歸大地的能量。這就是752最後的旅程。」

許菡芸表示，會爭取民進黨港湖選區議員初選，她的優勢是長期在議會服務的經驗，包括協助議員邱威傑等市政關懷、推動透明選服等創舉，至於不是爭取松信選區，而是選擇爭取參選港湖區，是因住在港湖，也在南港成家立業，松信選區可以讓更多優秀人選參選，

由於民進黨初選，各派系已積極運作布局，許菡芸表示，民進黨連江縣黨部主委李問是她的大學學長，也徵詢過副秘書長林飛帆等人意見，他們都鼓勵她加入民進黨，繼續參與政治，所以將爭取這次的民進黨提名初選。