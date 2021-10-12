民代質疑通學巷計畫沒落實 新北交通局：不斷改善

新北市議員何博文今在新北市議會表示，新北去年0到12歲車禍事故達到183件，市府正在推動通學巷，分有多種類型，但許多學校都僅有畫綠底行穿線的基本型，沒有速度管制也沒有科技執法，希望市府能更加落實。新北市交通局長鍾鳴時指出，市府會持續與學校溝通，並逐步加強通學巷的設置與規畫。

新北市示範的通學巷計畫包括5種類型，分別是「基本型」、「速度管理」、「人行安全」、「通學管制」、「科技輔助」。

何博文認為，新北有194所學校有實施基本型的通學巷計畫，內容包括設置綠底行穿線、學童注意反光貼紙等，但僅有30所學校有更加嚴格的「速度管理」、有「科技補助」執法的學校更僅有蘆洲忠義國小、板橋莒光國小、三重集美國小3所學校，也就是說市府仍有許多進步空間。

鐘鳴時表示，新北市府派員至2百多所學校會勘，並針對每個學校需求提出不同計畫，且通學巷計畫是會不斷檢討的，他們會持續去做修正、改善。