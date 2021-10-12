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疫情下濕地新方向 新北將辦「我濕故我在」設計競賽

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
濕地環教課程－賞鳥樂無比。圖／新北市水利局提供
濕地環教課程－賞鳥樂無比。圖／新北市水利局提供

為鼓勵青年世代關心濕地、瞭解濕地價值，新北高灘處規劃明年「我濕故我在-濕地社會設計競賽」邀請大專院校青年世代對濕地永續經營提出創意方案，進而實現濕地永續經營管理的目標，賦予「濕地青年」使命感，而首場前導線上講座「未來新世代的在地設計行動」也將於11月4日晚上以線上方式舉辦。

高灘處指出，規劃2022年舉辦「我濕故我在-濕地社會設計競賽」，邀請大專院校青年世代對濕地永續經營提出創意方案，因此今年先辦理3場具前瞻性線上講座，而首場講座「未來新世代的在地設計行動」將於11月4日晚間以線上方式進行，並邀請5% DesignAction社會設計平台執行長楊振甫與大專院校青年們分享。

高灘處強調，期待透過「我濕故我在-濕地社會設計競賽」這樣的實驗平台，引導青年針對真實環境的議題進行深入討論，並藉由跨領域的合作與社會設計思維，整合出環境的社會議題，達到人與環境共好的願景。

高灘處還說，《拉姆薩公約》中提到，全球濕地面積從2000年起快速下降，動、植物也遭逢滅絕的危機，因此辦理一系列活動也是呼應該公約簽署50周年並以「濕地與水」為主題，希望向全球呼籲濕地之於乾淨用水的意識。

高灘處表示，歡迎關心日常生活環境、公共議題，以及期望為環境盡一份心力的大專院校青年一同參與，首場線上講座將提供250個名額，並預定於10月15日上午10時開放報名，民眾可透過報名網址（http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIlDlaTKz7vacpIiMRHDlB2C-HgL-IfzfngMx3PD2nk7iWtw/viewform）完成報名程序。

全球濕地面積從2000年起快速下降，動、植物也遭逢滅絕的危機。圖／新北市水利局提供
全球濕地面積從2000年起快速下降，動、植物也遭逢滅絕的危機。圖／新北市水利局提供
濕地賞鳥趣。圖／新北市水利局提供
濕地賞鳥趣。圖／新北市水利局提供
濕地環教課程－水棲大驚奇。圖／新北市水利局提供
濕地環教課程－水棲大驚奇。圖／新北市水利局提供

濕地 青年

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