靈鷲山、福容大飯店攜手 邀請民眾淨灘免費看沙雕
2021年福隆國際沙雕藝術季10月31日落幕，靈鷲山佛教教團和福容大飯店23日合辦「淨灘免費看沙雕」活動，邀請民眾到福隆沙灘參與淨灘和欣賞沙雕，共同守護海岸。
靈鷲山佛教教團表示，打造聖山福城，保護地球生態，一直是靈鷲山開山住持心道法師帶著大家做的事。地球的未來也是人類的未來，地球要活，萬物才能生生不息，人類才有生機。小小的海域淨灘只要持續不斷地去做，就能讓地球慢慢恢復健康，回復本來樣貌。
今年福隆沙雕藝術季9月17日開幕，主題是「重溫皮克斯經典」，動員名國內沙雕高手，歷時1個半月，創作出40個皮克斯動畫經典角色，展期到10月31日。
靈鷲山佛教教團說，人類任意製造、丟棄垃圾，已成為生態殺手，沙灘上，隨處可見牢牢深埋沙裡的廢魚網。去年新冠肺炎來襲，打亂了民眾的生活，無法實體淨灘，感謝網友力挺「防疫造善業，做好事愛地球」行動，在臉書「淨灘愛地球愛和平」粉絲專頁拍照上傳留言。
即日起靈鷲山再推出「防疫護自心，善念愛地球」活動，期望網友到粉絲專頁分享愛地球的絕方妙招，並在23日一起到福隆用行動「愛地球、愛和平」。報名網址：https://forms.gle/sCYTWFuyzktXdcbF6
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