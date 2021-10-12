藝術即生活 師鐸獎郭炎煌水墨創作開展

一幅一幅水墨畫，展現出淡水不一樣的藝術呈現，位在新北市淡水區圖書館淡水分館，由今年獲得師鐸獎肯定的淡水國小老師郭炎煌，展出他40多幅的水墨畫作品，策展人 郭炎煌表示，這次他所創作的展出作品當中，主要是以地方淡水為創作主題，在有山有水有夕陽，也是自己第二個故鄉的地方，用自己的語言來表達出對於淡水的感受，並且與大家分享。

策展人郭炎煌說，這次用水墨就是希望以單純的方式來表現，也是因為單純表現，可以讓大家有更多的想像，也希望帶給大家對於淡水更多的感覺與思考，而擁擠是假日淡水的常態，但夕陽西下遊客散去後，落日餘暉下湛藍的恬靜與深邃，則是在地居民獨享可以療癒疲憊與繁雜的思緒。。

在這一檔期的水墨畫展當中，可以看到畫中出現最多次的景物，就是淡水河面上的船，策展人 郭炎煌表示，這次展出，船是主題當中一個非常重要的投射，可以表現出一個人享受眼前的美景，霧茫茫的水氣，在晨光的伴奏下，顯得寧靜與清澈，這又是淡水的另一種美，另外一個主題就是大家所熟知的櫻花，春天的繁花盛開，為淡水增添了繽紛的色彩魔法。透過單純的墨色，希望能沈澱心靈的繁雜與忙亂，多彩的淡水，則為小城增添許多清新的美感與生命力。