齊柏林空間《映河》特展 沉浸式體驗台灣河流

位於淡水的齊柏林空間，在10月9日開展第三檔《映河》展登場，齊柏林基金會特別將開展前記者會，搬到船上沿著淡水河行駛，包括了齊柏林基金會執行長，新北市副市長陳純敬，全家便利商店公共事務部長吳采樺等貴賓都出席參與，藉由巨幅投影方式，打造如同一萬英呎雲端飛行、俯瞰絕美大地的沉浸式劇場，還有集結成30色的「水色變幻調色盤」，凸顯河川污染、乾枯、優養化的問題。

位於淡水的齊柏林空間，繼2019年《見山》、2020《逐岸》之後，今年推出第三檔特展，在10月9日開展《映河》登場，看見．齊柏林基金會特別將開展前記者會，搬到船上沿著淡水河行駛，包括了齊柏林基金會執行長，新北市副市長陳純敬，全家便利商店公共事務部長吳采樺等貴賓都出席參與，齊柏林基金會執行長 萬冠麗指出，這次《映河》特展能夠順利開辦，要特別感謝全家便利商店「全家零錢捐計畫」的贊助與支持，基於關懷環境共同理念，雙方於2020年發起【全家一起看見台灣】五年環境關懷公益計畫。

河流是齊柏林導演長年空拍台灣山、河、海、城市、人五大關懷主軸之一，這次的特展便以《映河》為名，展場分為「河流開始的地方」、「沈浸在流動之中」、「與河映照的我們」、「成為一片寬廣的齊柏林」四大展區來鋪陳，藉由巨幅投影方式，打造如同一萬英呎雲端飛行、俯瞰絕美大地的沉浸式劇場，還有集結成30色的「水色變幻調色盤」，凸顯河川污染、乾枯、優養化的問題。

齊柏林基金會執行長 萬冠麗表示，這次特展匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中，挑選46顆鏡頭剪成影片，引領大家看見河流如何穿越山嶺，切割出險峻峽谷，目睹台灣河流壯麗與澎湃的全貌，並能夠共同思索人與環境的共生議題。