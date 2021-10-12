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夜昏暗下樓梯易踩空 汐止保長坑溪步道增照明

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止保長坑溪步道，從大同路保長坑橋頭要下步道的階梯，因為，夜晚照明不足，有時候里民在晚上走路的時候，在上下樓梯會踩空，造成危險。 圖／觀天下有線電視提供
汐止保長坑溪步道，從大同路保長坑橋頭要下步道的階梯，因為，夜晚照明不足，有時候里民在晚上走路的時候，在上下樓梯會踩空，造成危險。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區保長坑溪步道是保長地區居民唯一的休閒去處，不過，從大同路串連步道的階梯，因為入口沒有路燈，一到晚上太暗，就曾經有民眾走樓梯不小心跌倒，所以，新北市議員張錦豪服務處就協助爭取增加照明，讓民眾散步休閒更安全。

保安里長蘇忠吉說，汐止保長坑溪步道，風景很美，每天都吸引好多人運動休閒，不過，從大同路保長坑橋頭要下步道的階梯，因為，夜晚照明不足，有時候里民在晚上走路的時候，在上下樓梯會踩空，造成危險，所以，希望能夠增設照明，強化安全性。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，這條防汛道路是保長地區唯一的休閒的地方，但是因為照民不夠有安全疑慮，所以，在經過會勘後，請市府養工處增加照明設備，另外，還有一個問題就是，有一小段步道路幅太窄，兩個人進變成要側身或是一前一後才能過，所以，這在之前會再請相關單位來會勘進行改善。

汐止

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