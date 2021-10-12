疫情期愛心無限 汐止議員媒合20萬急難金

疫情期間愛心無限，受到疫情影響，不少人工作、家庭生計都受到衝擊，所以，新北市議員周雅玲就媒合愛心人士捐贈20萬元新北市好日子愛心大平台，針對疫情受到影響生計出現困難的家庭提供急難金，希望幫他們度過難關，今(12)日，在服務處辦理捐贈儀式，由新北市社會局副局長代表受贈。

新北市議員周雅玲表示，在疫情期間，看到許多家庭因為產業停工，生計受到嚴重影響，而愛心人士涂姓夫婦每次都會透過我來媒合捐贈幫助更多的人，這次因為疫情有一個專案愛心大平台，他們捐贈了20萬元，而這20萬會透過七星社福中心，在社工做專業評估後，媒合大概40個家庭提供5000-10000元不等，給他們現金做為在需要急難救助的當下週轉，很感謝這些善心人士長久以來在後援會擔任很重要的角色，包括今年0402太魯閣事故，他們也在第一時間捐贈一筆善款，當下也立即媒合捐贈給新北市，相信很多事是善的循環。

新北市社會局副局長許秀能指出，受到疫情衝擊影響生活，弱勢家庭更需要經濟資源的即時挹入，非常感謝周雅玲議員響應新北市好日子愛心大平台媒合捐贈急難金，在這波疫情中寒冬送暖，讓弱勢家庭更有能量面對因疫情帶來的生活衝擊。