非法入侵野柳地質公園海釣 管理單位祭鐵腕掃蕩

萬里野柳地質公園三年前為了加強生態保護，成立海岸保護區，嚴禁垂釣漁撈行為，不過豐富的生態資源卻也吸引海釣客入夜冒險非法入侵海釣，為了徹地掃蕩強行入侵釣客，野柳地質公園除了加裝蛇籠與紅外線感知器，也會同員警以及海巡人員入夜後進行取締，祭出鐵腕要來杜絕非法入侵海釣的行為再度發生。

野柳地質公園副總林俊毅說，非法入侵的釣客都會從地質公園的出口旋轉門處來攀爬入內，為了要防止非法入侵的情事一再發生，特別在近來加裝了蛇籠還有紅外線感知器，更加請派出所增設巡邏箱，杜絕非法入侵的事件。

儘管如此入夜後還是可以見到，野柳地質公園靠近特產街的旋轉門，出現非法攀爬圍牆入侵的釣客，完全無視旁人眼光，而野柳地質公園廠商已經加裝了蛇籠以及紅外線感知器，只要有釣客攀爬就會即刻接獲通知，並會同員警以及海巡人員進行取締、出動逮人，祭出鐵腕就是要徹地掃蕩。

交通部觀光局北觀處主任許大瑋表示，地質公園內有相當多珍貴地景，而釣客透過翻牆非法入侵，任意踐踏或是破壞地景以致無法復原，觀光局將可依發展觀光條例62條，裁處500萬元以下罰鍰，呼籲民眾千萬不要以身試法，以免吃上刑責又破財。