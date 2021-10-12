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淡水沙崙文創園區規畫遭質疑 民代要南山人壽修正

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
南山人壽將斥資27億投資淡水文創園區，但民眾對企業規畫的設施有所質疑，認為不符地方期待。示意圖／新北市經發局提供
南山人壽將斥資27億投資淡水文創園區，但民眾對企業規畫的設施有所質疑，認為不符地方期待。示意圖／新北市經發局提供

新北市淡水沙崙文創園區招商案今年由南山人壽以27億標下，但新北市議員陳偉杰今在議會質詢時提到，南山人壽的設計規畫與地方民眾期待有所落差，親水設施也都是臨時性的廉價設備，要求業者修改設計。新北市經發局長何怡明表示，沙崙文創園區主題在於文創，在設計上會邀請「紙風車劇團」給予指導，關於親水設施會再與業者討論，要求南山人壽重新提出修正企劃。

南山人壽斥資27億要把沙崙海水浴場打造「淡水沙崙、文創Salon」，除規畫停車場與企業教育訓練中心外，在周遭設計星空舞台、演藝廳與親水設施等，預計2025年完工，不過現在地方對企業的規畫卻有不少質疑。

陳偉杰表示，南山人壽對文創園區的主籌似乎與市府、地方期待有落差，感覺比較像是將重點放在自家公司員工教育會館，令人憂心所謂「文創」淪為企業員工教育中心的包裝糖衣或附屬品。

陳偉杰表示，除文創園區外，園區內親水設施的規畫有太多的設施皆為臨時性、廉價性的設備，完全無法有長久性的發展。

陳偉杰提到，親水設施未必要全面免費才是回饋地方的最佳方式，若納入市場機制作考量，採取收費式園區的規畫，其實能打造出更有競爭力的的設施。

何怡明回應，沙崙文創園區的重點會放在文創，市府將邀請在地知名的「紙風車劇團」在南山人壽興建相關設施時，給予指導性意見，共同加入規畫設計。另外，教育訓練中心所在地是停車場用地，業者會透過興建多目標設施，提供255個停車位，這個部分是符合規定的。

何怡明表示，市府當初希望沙崙文創園區能設計3000平方公尺的親水設施，但南山人壽提供的親水設施達4500平方公尺，比預期的還要更高。至於他們選擇使用臨時性設備，主要是認為冬天可能沒人會玩水，此時便可將空間利用最大化，改為展演空間，讓更多團體在此演出。其餘還有不足之處，會要求業者再提出新的修正企劃書。

文創 南山人壽

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