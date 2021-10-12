鶯歌罕見日據建物將整修 地方盼發展觀光特色

作為日據時期教師宿舍的新北市歷史建物鶯歌國小舊校舍，過去沒有經費修繕，直到今年4月，總算爭取到百萬經費要把舊校舍修復再利用。鶯歌國小校長黃國鏘表示，校舍就在老街旁緊鄰停車場，若當作教育基地或展覽空間，結合鶯歌特色，民眾來觀光能有更多元安排。

鶯歌國小舊校舍在2015年被列為市定歷史建築，文化局指出，校舍面積約200平方公尺，是鶯歌國小前身尖山埔公學校時期所建，在昭和13年（1938年）落成，原有7棟校舍，如今僅存這棟，是日據時期在鶯歌地區罕見保存完整的磚木造平房建築。

鶯歌國小校長黃國鏘透露，在還沒被列入市定歷史建築前，考量到舊校舍的危險性，很多在早期已經拆除。

黃國鏘表示，4月和各單位會勘後，政府也有意幫舊校舍修復再利用，因校舍就緊鄰陶瓷老街，且在停車場旁邊，地緣性適合發展，無論當作國小教育基地或展覽空間，都希望結合在地文化，豐富鶯歌地區的觀光資產。

教育局指出，已經核定100萬委託顧問公司設計，未來用途將以學生使用為主，後續視校方討論交流後滾動式修正。黃國鏘回覆，未來將透過文史團體討論要如何修復，考量到使用材料不能破壞原有歷史建物樣貌，預計花1年時間設計完才會動工。

新北市議員廖宜琨舉例，去年新竹市曾辦過2020台灣設計展，當時就把古色古香的日式建築變成觀光景點，內部再規畫文創、咖啡廳、餐飲店等，變成當地特色，鶯歌就校舍再利用也可以參考類似案例。

在疫情爆發後，陶瓷老街主客群中國遊客驟減，廖宜琨表示，歷史建物不一定不能改造，建議未來修復可以在保有歷史元素下，先穩固建物結構，再設計容易拆裝的設備，定期規畫新的特色吸引民眾重複來觀光，否則單純保有老街會沒辦法突破現有困境。