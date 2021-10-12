北市公營當鋪鑑價變賤價 議員批質借處「不專業」
北市議員徐立信今天質詢時表示，有民眾拿著上百萬元的勞力士手錶到公營當鋪質借，對方卻只有估價20萬元，批評北市質借處「不專業到極點」。對此，質借處長張雅惠承諾，會加強第一線人員教育訓練，並進行檢定考試，提升服務水準，符合民眾需求。
徐立信表示，現在正處於疫情期間，景氣持續亮紅燈，每日需錢孔急的民眾比比皆是，雖然台北市有多家利息低廉的公營當鋪，卻因為可質借的項目少、專業度不足，市民也只有含淚走向彈性高的民間當鋪借款。
徐立信透露，近來有不少民眾陳情，每次要向公營當舖典當物品，尤其是勞力士機械手錶，不僅不專業，點當員工看了老半天也根本不知道看得懂看不懂，最後胡亂估價將民眾打發走，100多萬的手錶隨便估價20萬。
徐立信指出，公營當鋪最後居然要求助一個幕後的神秘「老師」，這位老師鬆口最後才能多借10萬，批評公營當鋪荒唐至極且不專業到極點，民眾還戲稱直接改成「黃金質借處」， 因為在公營當鋪最後能順利質借的大多數也只有黃金。
徐立信當場就拿出2隻附有保證卡、型號的勞力士，要求北市動產質借處長張雅惠鑑價。張雅惠表示，手錶鑑價需要放大鏡、拆解手錶器具等，但現場都沒有，不過確認真偽後，外表也沒有刮痕的話，依照中古價格1隻約100萬、1隻45萬到50萬。
不過民眾實際到當鋪質借，工作人員也僅從外觀判定，並未表示要有保證卡、拆解手錶等。張雅惠解釋，當天工作人員只是初步從外表觀看，沒有拆錶，加上當天也沒有保證卡，所以才先報最低價格20萬，對於工作人員當天沒有表達清楚感到抱歉，才會讓民眾誤解成最多20萬，最後還是得拆開鑑定，假設都沒問題，以中古價格5成收購是沒有問題的。
張雅惠承諾，會加強第一線工作人員教育訓練，也會要求在民眾質借時，說明清楚各種鑑價的狀況，並要求同仁進行檢定考試，至少要有一定水準，更符合實際需求，2個月內會改進。
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