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熊好券暫擱恐再延期？議會明上午加開委員會下午送大會

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北熊好券墊付案今天再遭委員會暫擱，台北市長柯文哲說，中央發五倍券，預算立法院有先通過、有討論嗎？也是這樣包裹過去。」「其他縣市有像我們這樣，煞有介事編預算、去議會說明，有嗎？」記者林麗玉／攝影
台北熊好券墊付案今天再遭委員會暫擱，台北市長柯文哲說，中央發五倍券，預算立法院有先通過、有討論嗎？也是這樣包裹過去。」「其他縣市有像我們這樣，煞有介事編預算、去議會說明，有嗎？」記者林麗玉／攝影

原訂10月8日就要抽籤的「台北熊好券」，因預算未過，市府上周宣布延後一周，本周五15日抽籤，不過議會財建委員今再審熊好券，多議員仍質疑市府道歉無誠意，全案5億預算再被暫擱，熊好券恐再度延期，不過經北市府積極溝通後，財建委員會召集人楊靜宇今天下午表示，市府秘書長陳志銘允諾將誠懇向議會再道歉，並回應議員林世宗、林瑞圖等質疑，議會財建委員會明天上午11點將加開委員會。

由於台北熊好券目前已延後一周抽籤，如果委員會一讀未過，將來不及明天下午大會二、三讀，勢必又再延宕周五的抽籤，不過財建委員會明天上午加開委員會，下午就有機會大會通過墊付案，如期周五抽籤。

楊靜宇表示，由於明天上午是否加開委員會，將影響熊好券能否本周五、12日抽籤，也將影響民眾可否本周使用，所以財建委員會決定明天上午11點，加開財建委員會，楊靜宇說，委員會是認為北市府在議會還沒有通過熊好券墊付案預算之前，就廣告這麼大，刻意要「逼」議會通過墊付案，認為市府需要道歉。

另外，議員對於熊好券的執行成效，也還有一點意見，例如有議員認為，預算使用比例應該要有一些調整，例如住宿券搶破頭，饗購券卻只要報名就有，不過議會審議前，市府卻都已經確定，不尊重議會。

楊靜宇表示，北市府秘書長陳志銘預計今天晚間六點前，會再送議會道歉說明，議會也不想耽誤民眾抽熊好券，最快的話，台北熊好券明天上午11點加開委員會，若通過，下午就能送大會二三讀。

至於會不會要求市長柯文哲道歉？楊靜宇表示，會由北市府再說明清楚，不必要到市長道歉。

北市 熊好券

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