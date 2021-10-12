禁陪侍卻縱容小姐外送 游淑慧：陳致中2018年也叫過

八大行業逐步開放，但仍有部分行業禁止營業。北市議員游淑慧今天質詢時指出，雖中央禁止陪侍服務，卻有業者提供外送，在KTV請人陪唱也不算在營業項目，還提到2018年高雄市議員陳致中也曾在北市林森北路上的招待所內，外叫小姐陪侍。游淑慧認為，商業處明知有這種狀況，卻沒有發函給中央過替八大業者說明，也讓這種變形陪侍變得無法處理，批商業處「不接地氣」。

游淑慧說，雙十連假在信義區內，看見滿滿人潮要排隊進去夜店，問商業處長高振源目前八大開放的狀況；高回應「酒家、酒吧、舞廳、舞場、夜店」，目前有開放的是飲酒業、KTV等無陪侍的行業。

游淑慧指出，現在有一種營業型態，就是店裡面不能有陪侍人員，但可以叫外送服務，業者把公司註冊成KTV影事業，讓陪侍人員進去陪唱，問「那你知不知道？不要告訴我說你不知道，我都知道了聽過了」、「我KTV可以去、酒吧也可以去，我陪你看電影也可以阿，全部都用這方式」。

游淑慧進一步說，她不是要北市府去禁止，因為根本禁止不完，而是要去保障八大行業不要被歧視，這種化明為暗或另註冊公司對業者來說不難，過去就有，在KTV裡面唱歌，本來就會有人從外面叫人陪唱，還提到2018年陳致中就在林森北路的招待所外叫過小姐，「那些是流串不固定的，難道就比較安全？」

游淑慧認為，防疫應該要符合現實人性，其他局處單位都會把相關產業的困境或執法盲點提供中央，但產發局到現在都還沒有幫八大行業說話，也沒有發函給中央，就算禁止也有變形的陪侍方法，搞得北市府無法處理，批評高振源不接地氣，不關心北市商業百態，才讓商業活動愈來愈蕭條，或是轉為地下或黑市。