華視總座諷刺國慶日幽靈國慶生 鍾沛君：打蔡總統巴掌

台北市議員鍾沛君今天在臉書表示，「蔡總統，有人在打妳巴掌！」鍾沛君說，蔡總統的國慶文告，費盡心思要置換概念，把民進黨綱主張的法理台獨，完全換成中華民國，借殼上市，但這樣的努力嘗試，或者說是演出，卻被自己豢養的「豬隊友」給扯了後腿。

鍾沛君說，民進黨政府任命的華視總經理莊豐嘉，10月10日當天發文說，國慶日是在「為幽靈國慶生」，言下之意，還是部分獨派朋友主張「台灣地位未定論」，中華民國只是占領台灣那一套說詞。

鍾沛君說，莊總是不是有點不知今夕是何夕啊？如果今天民進黨還在野，為了批評國民黨，削弱國民黨治理的正當性與合法性，來這套也就罷了，今天民進黨已經執政，難道民進黨是幽靈國的幽靈政府，蔡總統是幽靈國的幽靈總統？

鍾說，更別說莊個人，如今也是既得利益者之一，在公廣集團位居要津，要不要得了便宜還賣乖，把付你薪水的中華民國，說成幽靈？還是莊總你領的的薪水，都是幽靈在用的冥紙，農曆七月已過，鬼門已關，不要再說鬼故事了好嗎，人瘋起來，真的比鬼還可怕！