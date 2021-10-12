北市挺國片 威秀等16家電影院享百元折扣

為振興影城並支持國片，台北市觀傳局與威秀影城、光點華山等16家電影院合作，推出「看國片，省百元」活動，15日起每場次前20名現場購票觀眾可享受百元折扣。

台北市觀傳局今天發布新聞稿表示，第23屆台北電影節風光落幕，為讓更多市民接觸國片，觀傳局推出首次「看國片，省百元」活動，支持國片之餘同時振興電影院。

觀傳局指出，15日起，凡是在16家合作電影院觀看國片，只要票價超過新台幣101元，就可直接享受100元折扣，每場次各有20個名額，每人一次限購2張。

觀傳局表示，活動期間確定上映的國片包含北影開、閉幕片「月老」、「詭扯」，以及榮獲今年坎城世界影展最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演3項大獎的「老鷹之手」，還有「癡情馬殺雞」、「鱷魚」、「17歲的天空」、「靈語」、「青春弒戀」、「金錢男孩」等片。

觀傳局說明，16家合作電影院包括萬華區新光影城、喜滿客絕色影城、真善美劇院、in89豪華數位影城、樂聲影城，中正區光點華山電影館，大安區梅花數位劇院，中山區光點台北電影館，松山區總督數位影城、新民生戲院，信義區誠品電影院、信義威秀影城、松仁威秀影城，大同區京站威秀影城，內湖區哈拉影城，南港區喜樂時代影城。

觀傳局提醒，這項活動只限當天現場購票才可以使用，預售票、網路購票都不適用，市民進入電影院時請遵守實聯制、量體溫等防疫措施，更多活動訊息可上「台北旅遊網」臉書粉絲專頁查詢。