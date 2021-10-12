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民眾搭捷運最NG行為大公開 8個月內已發生143件

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷統計，捷運內跌傷總計有143件，其中因未專注導致受傷有73件，占44％。聯合報系資料照
北捷統計，捷運內跌傷總計有143件，其中因未專注導致受傷有73件，占44％。聯合報系資料照

國內本土疫情趨緩，北捷運量逐漸回升，9月平均運量已達150萬人次，觀察旅客於月台行走時，常有人拿著手機一路緊盯螢幕，易與他人碰撞或上下樓梯踩空跌倒受傷，經統計，今年1至8月因其受傷事件共達143件；另北市騎車開車邊滑手機行為易導致交通事故，經加強執法，今年較去年同期減少8837件。

北捷指出，旅客進出車站頻繁，搭車人潮回流也間接產生一些旅客口角事件，經觀察，多看到旅客目不轉睛盯著手上手機邊走邊看，不專心走路行為易造成自己或其他旅客跌傷或碰撞。

統計今年1至8月旅客受傷數據，捷運內跌傷總計有143件，其中因未專注（分心、未留意環境、行走時未踩穩等）導致受傷有73件，占44％；受到他人影響而受傷有25件，占15％。

北捷表示，已陸續在車站、車廂張貼柴語錄「行走不專心失足受傷風險高」海報，以鮮明活潑的漫畫圖案，提醒旅客上下樓梯及行進間不要看手機，另利用閘門及月台電視、旅客資訊顯示系統、車站廣播等加強宣導。

配合十月交通安全月，警方針對各項違規加強執法取締，經統計，北市今年1月1日至10月1日止，全般交通事故較去年同期減少8837件，A2類交通事故較去年同期減少1289件，A3類交通事故則大幅減少7558件。

中正第一分局分析，近5年肇事原因以「未注意車前狀況」均冠，許多人機不離身很怕漏即時訊息，因此利用停等紅綠燈時間，滑看臉書、IG、LINE等，導致沒能及時察覺路口號誌變換，另「邊騎邊滑」比率也逐漸上升。

中正第一分指出，截至今年1至9月已開出725張罰單，依照道路交通管理處罰條例第31條之1規定，駕駛行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全行為者，汽車駕駛人處3000元罰鍰，機車騎士處1000元罰鍰。

北捷

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