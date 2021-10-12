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北市希望好食堂升級 讓弱勢溫飽穩固社會安全網

中央社 / 台北12日電

北市升級「希望好食堂」，與3連鎖餐飲、9餐食品牌合作，讓弱勢民眾飽腹、穩固社會安全網，並於萬華區設置首台「智慧型溫控便當機」，為街友提供熱食服務。

台北市長柯文哲出席「台北愛心餐食網-希望好食堂」記者會時表示，市府以公私協力和全齡照顧為主軸，提供愛心餐食、惜食廚房等服務。

而今年除了原合作的愛心店家外，升級2.0的「希望好食堂」，媒合3間連鎖業者及9個餐食品牌，為本專案設計客製化套餐，兼顧弱勢市民的營養。

副市長黃珊珊強調，升級版的2.0「希望好食堂」除了結合各多元化餐食資源外，並運用e化平台，可即時查詢餐食資源。市府預防領取餐食造成的群聚效應，連結凌時差音樂製作有限公司，於萬華區捐贈首台「智慧型溫控便當機」，為街友提供熱食服務。

另外，社會局為因應市民飲食習慣改為自行烹煮，更擴大運用實物銀行物資，提供賣場及商品券等資源，即時協助弱勢家庭。

社會局長周榆修呼籲各餐食業者可洽社會局各社福中心，踴躍加入專案行列。北市府將持續擔任資源整合平台，以公私協力攜手，以給予弱勢市民希望與溫暖為目標，充實台北愛心餐食網，落實社會安全互助網。

愛心 北市 街友

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