新北班班有冷氣明年2月完工 愛心企業響應 捐贈空調

中央推動「班班有冷氣」政策，新北市教育局表示，新北統計新裝或汰換的冷氣共2萬9968台，整體數量及經費皆為全國之冠，預計2022年2月完成。和泰興業股份有限公司也響應政策，捐贈30台冷暖空調給新北市14校特教班級，今日舉辦捐贈儀式上更加碼15台空氣清淨機，為折翼天使打造舒適空間。

新北副市長劉和然表示，新北重視教育建設及學生需求，2018年已先行補助各公立國中九年級教室安裝冷氣，而2011年起至今已投入11.5億推行夏日高溫多元改善方案，例如設置斜屋頂、噴霧式灑水降溫系統及冷氣機等，改善學習環境。本次感謝和泰興業股份有限公司在政策發布初期即「超前部署」，鎖定市區密集度高、特教學生人數多的學校捐贈冷暖空調。

教育局指出，今延續中央冷氣專案計畫，將302校分組為71群，以大校併小校、都市併偏鄉方式，發包電力系統設計和工程。而目前學校電力系統改善、冷氣裝設與校園能源管理系統(EMS)建置皆已陸續進入校園施作，將於2022年2月如期如質完成「班班有冷氣」目標。

本次受贈的三民高中彭盛佐校長也說，新北市結合企業的力量，淘汰老舊冷氣機，提供給學校的孩子們安全、舒適的空間，特別給予特殊需求的孩子關愛，從學生喜悅的表情，感受到這一份愛心是如此有溫度。

大金空調台灣總代理總經理林鴻志表示，和泰環境永續基金會長期關懷弱勢團體及投入教育環境的改善，以實際行動落實企業社會責任，本次捐贈以特教動態教學空間使用為主，例如生活教室、知動教室或職業相關教室，讓學生在恆溫舒適的環境下穩定學習，家長及師長也更安心。