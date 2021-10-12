桃園東門市場重建開幕 文宣放老縣長照片惹意

桃園市東門市場本月16日開幕，雖然正式活動文宣還沒公布，坊間已流傳開幕當天的活動內容和好康優惠，但附圖竟是前縣長朱立倫和新北市長侯友宜，讓綠營議員光火，即便活動是委外辦理，仍痛批市府沒有把關；新聞處表示，坊間流傳的是市府內部會議文件，並非文宣，而附圖是示意圖，為廠商提供資料，往後會檢討改進。

東門市場早期因為火災荒廢，近年斥資7.7億元重建，預計16日重新開幕，將由市長鄭文燦帶領民眾導覽，現場還有憑超市發票兌換限量福袋的好康優惠；相關消息在坊間盛傳，但附圖卻是新北市長侯友宜和前縣長、國民黨主席朱立倫，讓綠營議員們不滿。

議員余信憲將矛頭指向新聞處，指新聞處有掌握活動消息，但沒有了解活動內容；議員林志強也直呼太扯，批評「花桃園預算，替新北宣傳」，認為相關審查有缺失；議員蔡永芳更譏這種錯誤跟之前國慶影片把瑞士高山誤植成玉山一樣，強調雖然活動是委外辦理，但市府還是有把關責任。

副市長高安邦幫忙緩頰，指坊間流傳的內容是市府內部討論文件，圖片是廠商提供，只是示意圖，沒有要對外公布的意思。

新聞處長詹賀順表示，活動是經發局主辦，經橫向聯繫，已與承辦廠商溝通，未來在圖片使用會更加謹慎；經發局長郭裕信則表示，文件是內參資料，有可能是與攤商討論活動細節時外流，明天會制訂正式版，發布正確消息。