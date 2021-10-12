北市愛心餐食2.0 蔡依林捐首座智慧便當機助弱勢

疫情衝擊各行業，為扶助弱勢，台北市政府推動「愛心餐食升級2.0」，今年擴增、連結民間多元資源，媒合三家連鎖業者及九家餐食品牌推出愛心餐食，目前全北市已有406個餐食據點，提供弱勢市民多元選擇的餐食服務；另外，藝人蔡依林的凌時差音樂製作公司也捐出百萬，在萬華區社福中心一樓設置全台首座智慧型便當機，提供弱勢無接觸的餐食服務。

台北市長柯文哲今出席「愛心餐食升級2.0」記者會，柯文哲說，社會安全網建構需要公私協力，全靠政府很難做到，北市府是建立平台讓更多民間愛心力量參與。柯也提到，今年受疫情影響，台北市的市民急難救助個人救助3千元，今年1至5月每個月平均有245案申請，不過6月疫情爆發，申請案暴增到3萬9638案，成長165倍。

柯文哲說，新冠疫情去年台灣一開始傷得不重，不過今年5月疫情攀高峰，就真的有傷到，尤其疫情從5月中開始，到6月大家已經凍袂條，包括脆弱家庭、工時減少通報，每個都成長100%以上。

柯也提到，原本國際佛光會中華總會就有推出全民相挺待用餐服務，正因疫情一下子需要的人太多，這次北市府也升級為愛心餐食2.0服務，要將愛心網擴大，增加351個餐食據點，全市共有406個餐食據點。

柯也分享一個概念，「對人家好，不是施捨、不是憐憫，而是保護自己，社會一大堆人沒有飯吃，這是自找麻煩，社會絕對亂」。柯說，台北市安全網做得比較好，疫情期間，6月急難救助一下子增加到3萬多人，但治安狀況沒有惡化。「不敢說台北市是幸福的社會，不過從這次疫情，台北市還是蠻安全的社會，沒有因為疫情來，整個社會亂掉。」

北市副市長黃珊珊表示，台北市民國98年開辦過弱勢愛心餐食券；100年開辦實物銀行；105年開辦盛食交流平台：至於惜食廚房，則是市有公有場地提供食材，製作成愛心便當，提供給萬華、大同、文山區弱勢。

至於今天推出的「希望好食堂」，黃珊珊說，是由凌時差公司推出全台第一座智慧型便當機，所有便當都是由社福團體提供，放置在萬華區社福中心一樓，每天上午十一點半到下午兩點半提供愛心餐食，弱勢朋友可以到這邊取用熱食。透過智慧型便當機，也可以在疫情期間，讓弱勢可以透過無接觸方式，選擇自己喜歡的食物。

媒體問黃珊珊，這次的智慧便當機是由藝人蔡依林捐助，黃珊珊說，凌時差音樂製作公司在疫情期間，有透過相關人員詢問北市府有沒有需要，後來她們熱心捐贈智慧型便當機，這也是全台第一座智慧便當機，目前萬華社福中心設置使用狀況良好，可能的話，也會希望推廣到其他地方。