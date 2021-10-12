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熊好券墊付案預算議會再暫擱 北市府：會詳細說明

中央社 / 台北12日電

北市議會委員會日前審「台北熊好券」預算，質疑市府編預算前溝通不完善且不符程序，要求道歉。委員會今天續審，認為市府道歉公文不完善，預算再暫擱；市府說，會再詳細說明。

台北市政府資料顯示，「台北熊好券」的市集券、饗購券，共編新台幣5億元預算，以墊付案執行。北市議會財政建設委員會7日審議，認為預算未過，市府已對外宣傳，不尊重審議程序，暫擱此案，市府要公開道歉。

委員會今天續審此案，據議會資料，市府已發公文至議會；議員認為，公文內的道歉內容不完善，且是市府程序不完備，卻把責任推給委員會，預算再暫擱，市長柯文哲要道歉、修改公文，才會審查預算。

無黨籍議員林瑞圖質詢，公文內容來看，市府認為是被議會委員會逼迫道歉，實則是市府程序不完備。

民進黨籍議員林世宗說，各議員都支持市府振興措施，但北市府對審議預算程序不完備，也未表達誠意及跟議員詳細說明，要求柯文哲對此道歉。

無黨籍議員林穎孟表示，北市府發函給委員會道歉公文，內容未提相關單位，也認同柯文哲應道歉。其餘議員皆表達支持，新黨籍議員潘懷宗認為修改公文內容即可。

委員會再度暫擱預算，要求修改公文及柯文哲道歉後才續審。委員會召集人、無黨籍議員楊靜宇說，若此預算未過，「台北熊好券」恐延期上線。

北市府副市長黃珊珊今天接受聯訪說，若程序讓議會委員會誤解，將詳細說明，相信議會重視、支持市府振興政策。

黃珊珊8日曾在防疫記者會對此議題回應，市長到市府從未甩鍋給議會或認為是議會問題，是程序沒完備，對此感到抱歉。

北市 柯文哲 員林

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