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為防疫人員送暖不停歇！ 僧醫會捐2萬片防護面罩予新北

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
佛教僧伽醫護基金會今由董事長慧明法師（右）代表，捐贈2萬片防護面罩予新北市政府，同時祈願疫情平息；民政局長柯慶忠（左）代表市府受贈，並回贈感謝牌以表謝忱。圖／新北市民政局提供
佛教僧伽醫護基金會今由董事長慧明法師（右）代表，捐贈2萬片防護面罩予新北市政府，同時祈願疫情平息；民政局長柯慶忠（左）代表市府受贈，並回贈感謝牌以表謝忱。圖／新北市民政局提供

本土疫情趨緩，不過各界預防工作不停歇，佛教僧伽醫護基金會有感第一線防疫人員之辛苦，今捐贈2萬片防護面罩給新北市政府；民政局長柯慶忠表示，感謝基金會的善心大愛，受贈面罩將分配給29區公所，以支持第一線防疫人員相關工作。

為充實為前線防疫人員防疫物資的量能，佛教僧伽醫護基金會今由董事長慧明法師代表，捐贈2萬片防護面罩予新北市政府，同時祈願疫情平息。

柯慶忠代表市府受贈，並回贈感謝牌以表謝忱。他表示，佛教僧伽醫護基金會在疫情爆發後，以行動支持防疫，捐贈防疫物資到全國各醫療院所及道場，累積金額逾2000萬元，感謝基金會的善心大愛，受贈面罩將分配給29區公所，支持第一線防疫人員執行各項防疫工作。

慧明法師表示，為照顧全心奉獻佛教的僧伽健康，跨寺院的全國性僧伽醫護組織於民國87年成立，提供僧團健保及醫療協助，包含每年全國巡迴義診、派員至寺廟免費施打肺炎疫苗、流感疫苗、安排老年安養、臨終關懷等愛心護持；疫情爆發後，有感第一線防疫人員冒高風險為民服務，特別捐助防疫物資，傳遞愛與溫暖。

民政局表示，感謝佛教僧伽醫護基金會的捐贈，他們不只長年照顧有經濟困難或需要生活協助的僧伽，也深入公益慈善。民政局也呼籲，近期國內疫情雖趨於平穩，為兼顧防疫，呼籲民眾至宮廟祈福參拜，仍請全程佩戴口罩做好防疫措施，以確保自身及他人健康。

佛教僧伽醫護基金會有感第一線防疫人員之辛苦，今捐贈2萬片防護面罩給新北市政府，市府感謝基金會的善心大愛，受贈面罩將分配給29區公所，以支持第一線防疫人員相關工作。圖／新北市民政局提供
佛教僧伽醫護基金會有感第一線防疫人員之辛苦，今捐贈2萬片防護面罩給新北市政府，市府感謝基金會的善心大愛，受贈面罩將分配給29區公所，以支持第一線防疫人員相關工作。圖／新北市民政局提供

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