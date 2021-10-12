為防疫人員送暖不停歇！ 僧醫會捐2萬片防護面罩予新北

本土疫情趨緩，不過各界預防工作不停歇，佛教僧伽醫護基金會有感第一線防疫人員之辛苦，今捐贈2萬片防護面罩給新北市政府；民政局長柯慶忠表示，感謝基金會的善心大愛，受贈面罩將分配給29區公所，以支持第一線防疫人員相關工作。

為充實為前線防疫人員防疫物資的量能，佛教僧伽醫護基金會今由董事長慧明法師代表，捐贈2萬片防護面罩予新北市政府，同時祈願疫情平息。

柯慶忠代表市府受贈，並回贈感謝牌以表謝忱。他表示，佛教僧伽醫護基金會在疫情爆發後，以行動支持防疫，捐贈防疫物資到全國各醫療院所及道場，累積金額逾2000萬元，感謝基金會的善心大愛，受贈面罩將分配給29區公所，支持第一線防疫人員執行各項防疫工作。

慧明法師表示，為照顧全心奉獻佛教的僧伽健康，跨寺院的全國性僧伽醫護組織於民國87年成立，提供僧團健保及醫療協助，包含每年全國巡迴義診、派員至寺廟免費施打肺炎疫苗、流感疫苗、安排老年安養、臨終關懷等愛心護持；疫情爆發後，有感第一線防疫人員冒高風險為民服務，特別捐助防疫物資，傳遞愛與溫暖。