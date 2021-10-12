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北市銀髮服務據點開幕 拚年底促300人就業

中央社 / 台北12日電

為促進中高齡長者就業，台北市勞動局在南港成立銀髮人才服務據點，今天正式開幕。勞動局長陳信瑜表示，目標要在年底前協助300名長者找到工作、明年1200名。

台北市勞動局今天舉行「南港銀髮人才服務據點」開幕儀式，台北市副市長蔡炳坤致詞表示，勞動力是全球各國都在重視的議題，台灣在少子化與高齡化同時影響下，勞動市場卻沒有跟著調整，已經開始出現勞動力不足的問題。

蔡炳坤指出，台北市是全台最長壽的城市，平均壽命超過84歲，65歲以上人口占總人口比率在年底就會突破20%，協助長者留在勞動市場有其必要性。

蔡炳坤說，南港區有南港軟體園區，附近還有內湖科技園區，所以在這裡成立台北市第一間銀髮人才服務據點有地理上的優勢，接下來還會繼續在其他地區推動設置據點，補足產業需要的人才。

勞動局長陳信瑜表示，配合勞動局今年6月成立的「銀髮職務新創中心」在企業端開發新的工作型態與職缺，南港銀髮人才服務據點則協助媒合人才，雙管齊下鼓勵中高齡長者再次走出來，把經驗回饋給社會。

陳信瑜說，到年底剩下約3個月的時間，目標提供600名民眾職涯諮詢服務、900名民眾求才求職服務、200名民眾參與講座及研習課程，並成功媒合300名民眾就業，明年更要協助1200名民眾就業。

今天開幕就來求職的廖先生表示，他今年已經72歲，年輕時在台灣電力公司當了40年的工程師，6年前退休後身體狀況卻急遽下滑，才發現若沒有維持規律生活，身體馬上會壞掉。

廖先生說，他在半年前動完冠狀動脈繞道手術後，決定要把畢生經歷、專長跟大家分享，希望在有生之年能夠回饋社會，但年紀大了，太勞動性的工作不適合，希望能找部分工時、服務性質的工作，家人知道他想重回職場都非常高興。

北市 求職

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