北市首座銀髮人才服務據點 預估今年底可媒合300個職缺

配合中高齡就業專法上路，台北市政府於南港區首設北台灣第一個銀髮人才服務據點今天開幕，針對55歲以上或退休欲再就業者服務，為銀髮族量身打造職缺，開發彈性工時非典型工作機會，預估今年底可提供900人次求才求職服務、就業成功媒合300人次。

台北市副市長蔡炳坤表示，全球各個國家都很重視勞動力，台灣主要勞動力為25至39歲之間，占9成，顯示青年就業率很高，55至59歲勞動參與例占6成，但60至64歲大幅降至僅3成，65歲以上就業率更低。

蔡炳坤指出，由於台灣退休年齡訂在65歲，部分工作甚至60歲就可退休，因此台灣中高齡的就業率相較日韓偏低，日韓中高齡就業率約2至3成。

台灣人口老化現象持續，台灣平均年齡為81.4歲，而台北市平均年齡高達84.1歲，老化指數全台最高，其中65歲以上長者占比，也是六都第一，預估今年底其占比將達20％，也就是說，平均每5人就有1位高齡長者。

蔡炳坤說，台灣高齡化、少子化嚴重，但整體勞動市場沒有跟著調整，所以近期出現勞動力不足問題，北市府一直思考如何提高高齡化就業問題，去年起開始規畫，今天開幕服務據點，盼能協助銀髮族展開第三人生。

北市勞動局長陳信瑜表示，新開幕的南港銀髮才人服務據點，兼顧跨領域加創新的多面向，以5項構想為核心，包含諮詢、交流、培訓、媒合及創業。

儘管今天才剛開幕，今年至年底僅剩約3個月，但勞動局仍設立高績效目標，預估求才求職服務人次可達900人、職涯諮詢服務600人次、就業成功媒合300人次、辦理講座及研習課程200人次。

服務據點針對55歲以上或退休欲再就業的求職者服務，第一，在不影響現有職缺下，開發臨時性、季節性、短期性、部分工時、社區服務等就業媒合機會。

第二，提供勞動法令及職涯發展諮詢服務；第三，辦理就業活動及訓練課程；第四，促進雇主聘僱專業銀髮人才傳承技術及經驗；第五，推廣世代交流及合作。