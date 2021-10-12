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新北青春山海線新玩法！北海岸3在地宗教慶典全新體驗

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
清水巖祖師廟每年農曆五月初五、初六遶境慶典年年盛大。圖為歷年資料照。圖／新北市民政局提供
清水巖祖師廟每年農曆五月初五、初六遶境慶典年年盛大。圖為歷年資料照。圖／新北市民政局提供

新北民政局以北海岸旅遊品牌「青春山海線」推宗教文化之旅，要串聯北海岸淡水大拜拜、九庄大道公輪祀及半嶺訪源3在地傳統慶典廟宇，歡迎民眾到訪體驗，同時於今日在粉專啟動「尋訪新北宗教文化城」線上活動，邀請網友推廣及抽獎。

民政局長柯慶忠表示，新北宗教文化深厚多元，神像、服裝及廟宇建築等更是匯集台灣傳統工藝精華，民政局這次特別推出「青春山海線-宗教文化之旅」短片，希望以更生動方式介紹淡水、三芝及石門等地極具歷史文化價值的宗教慶典。

「淡水大拜拜，是淡水最熱鬧的日子」，淡水清水巖主任委員李宗燦表示，相傳起源是淡水在日據時期發生瘟疫，地方人士於端午節隔天請出清水祖師遶境消災解厄，此後在農曆五月初五、初六遶境，便成為每年習俗，沿襲至今近百年，並於102年列入新北無形文化資產。

淡水三芝九庄輪祀保生大帝文化協會總幹事陳崇煌指出，相傳清朝年間，原於滬尾碼頭蓋小屋供民祭拜保生大帝，各庄爭迎熱烈下，由燕樓李家捐獻大爐輪祀，並逐漸形成今日「九庄輪祀、無廟有像」的特殊宗教儀式，如此傳統已延續200多年，已列為新北無形文化資產。今年由淡水忠寮里輪祀，計於明年農曆3月16日移駕至下一值年爐主淡水樹興里。

石門妙濟寺管理人曾清松則說，200多年前先人來台最早於金山半嶺土地搭草壇供奉天官大帝，後遷至金包里三界壇聖德宮合祀三官大帝；因香火鼎盛，分別建廟，天官大帝金身留在聖德宮，開基錫爐迎請到萬里大鵬天護宮。

2018年時為讓後輩記得祖先來台的遷徙過程，才有了「半嶺訪源」遶境活動，過程由信眾扛起神轎及竹轎，輪背三官大帝行走半嶺古道至草壇原址進行科儀祭典，用行腳遶境方式印證本源與先人開墾堅忍拓荒精神，今年預計於農曆10月9日（國曆11月13日）辦理。

民政局說明，這次宗教文化之旅以青春山海線行經地區為主軸，邀請民眾一同欣賞短片，進而實地走訪體驗，也歡迎網友前往粉專參與「尋訪新北宗教文化城」線上活動的分享及抽獎，就有機會獲得限量關公章及文昌章等熱門宗教文創品。

淡水大拜拜結合淡水各大宮廟藝陣，兼及日巡及暗訪，熱鬧非凡，合力為淡水祈福。圖／新北市民政局提供
淡水大拜拜結合淡水各大宮廟藝陣，兼及日巡及暗訪，熱鬧非凡，合力為淡水祈福。圖／新北市民政局提供
石門阿里磅的妙濟寺為日據時期所建，主祀觀世音菩薩，妙濟寺管理人曾清松也為民眾介紹「半嶺訪源」的故事。圖／新北市民政局提供
石門阿里磅的妙濟寺為日據時期所建，主祀觀世音菩薩，妙濟寺管理人曾清松也為民眾介紹「半嶺訪源」的故事。圖／新北市民政局提供
每年九庄輪祀大道公的祝壽遶境，今年大道公安爐目前於淡水忠寮里。圖／新北市民政局提供
每年九庄輪祀大道公的祝壽遶境，今年大道公安爐目前於淡水忠寮里。圖／新北市民政局提供

淡水 新北

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