懷孕被要求轉計時 不答應竟被降薪5千 業者遭重罰30萬

新北市1名在餐館外場工作的陳小姐在職時懷孕，老闆得知後，希望陳小姐由月薪制轉為計時制服務生，陳小姐未答應，結果老闆卻調降陳小姐薪水5000元。新北市勞工局獲申訴後，認為業者違反性別工作平等法規定，處以新臺幣30萬元罰鍰。

陳小姐當時在工作期間懷孕，老闆認為將她的工作調整為收銀和調製飲料較為單純輕鬆的工作，並約談陳小姐說出「實話說從這一刻開始，妳已經不是一個好用的正職了。」希望陳小姐自己轉為計時服務生。

陳小姐並沒有答應老闆的要求，仍繼續原本正職工作，未料老闆竟然直接將她的月薪調降5000元，陳小姐完全不能接受，後來離職後向新北市勞工局提起申訴。

該名雇主解釋，當時因為體諒陳小姐懷孕期間身體因素，才主動將其工作內容調整為收銀、調製飲料等較為輕鬆的工作，與先前的工作內容不同，所以才調整工資，自認沒有懷孕歧視。

勞工局表示，依據勞動基準法第51條規定，女性受僱者在懷孕期間，如有較為輕易的工作，可以申請改調，雇主不能拒絕也不能減少工資，即便餐館業者是自發性調整懷孕勞工的工作內容，也不可因此減少薪資；經就業歧視評議委員會認定該餐館業者違反性別工作平等法規定，處以新臺幣30萬元罰鍰。

新北市勞工局長陳瑞嘉指出，雇主對受僱者薪資的給付，不得因性別或性傾向而有差別待遇；其工作或價值相同者，應給付同等薪資，否則可處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。

陳瑞嘉說，為保障懷孕婦女的工作權益，性別工作平等法將懷孕歧視直接視為性別歧視的類型之一，因勞工懷孕而在薪資上有差別待遇，就違反了規定；勞工局未來仍將持續宣導相關法令，如查有違法情節也會依法裁處，提醒事業單位切莫以身試法。