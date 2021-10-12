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579路線公車全面升級電動公車 明日正式上線

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局長鍾鳴時今日上午出席「國光客運新北市全電動公車路線啟動記者會」，表示新北電動公車總數將達76輛。圖／新北市交通局提供
新北市交通局長鍾鳴時今日上午出席「國光客運新北市全電動公車路線啟動記者會」，表示新北電動公車總數將達76輛。圖／新北市交通局提供

綠能運輸為城市發展重要指標，新北市全力推動公車電動化，國光客運配合政府政策，接手營運582、578路線後，都改為電動公車上路，現在每月搭乘人數達3萬人的579路線公車也將全面汰換為電動公車，明日上線營運，也宣告國光客運新北市全電動公車路線啟動！

交通局長鍾鳴時今日上午出席「國光客運新北市全電動公車路線啟動記者會」時指出，新北市配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，並透過「新北市政府推動綠能環保人本公共運輸市區公車購車補貼要點」，編列相關補助，鼓勵各客運業者汰換車輛，參與推動節能巴士，之前已陸續推動業者汰換69輛公車成電動公車，再加上明日上線的579路線的7輛電動公車，新北市電動公車總數將達76輛，並持續推進。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，579路線行駛為「明志國小-台北車站」，去年7月由F216新巴士轉型市區公車，並由國光客運接手經營，車輛品質全面提升，依乘客需求動態加密發車班次，每月搭乘人數約3萬人次。

國光客運指出，去年7月起接手新北市三線新巴士轉型市區公車路線後，為提升公車服務水準和響應綠能運輸，決定在今年7月陸續將582（五股立體停車場-台北車站）、578（泰山公有市場-台北車站）路線公車全線汰換為「抗疫2.0」電動公車；579路線的7輛全新電動公車也將於明天上路，30輛電動公車全數到齊，三路齊發，也期盼將新北市公車電動化的成功經驗，複製推展至其他縣市。

為慶祝30輛新電動公車全員到齊，國光客運舉辦「搭電動公車送蘋果」回饋活動，公司將於明日上午7時在579的明志國小站、578的泰山公有市場站與582的五股立體停車場等3個發車站，贈送每位乘客1顆蘋果，總共準備999顆，送完為止。

國光客運去年至今已汰換30公車為電動公車，未來也將繼續朝公車電動化的方向發展。圖／新北市交通局提供
國光客運去年至今已汰換30公車為電動公車，未來也將繼續朝公車電動化的方向發展。圖／新北市交通局提供

公車 國光客運

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