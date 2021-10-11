侯友宜自爆住女生宿舍 稱幫家人買生理用品很帥

新北市政府推動「月經平權」活動，新北市長侯友宜以家中是女生宿舍經驗，今天在臉書（Facebook）貼文指稱「為了心愛的家人購買生理用品，真的很帥」。貼文獲得逾萬人按讚。

侯友宜貼文指出，今天是國際女孩日，在經過多年性別教育後，月經逐漸不是禁忌話題，也有越來越多男性願意協助女性購買生理用品，「家中是女生宿舍的我，也對這樣的採買習以為常」。

他表示，生理期的不舒服，雖然不能代替女性承受，但尊重與關懷是身為男性能做也應該做的，大方購買生理用品，就是生活中最簡單的舉手之勞。「我們不一定是大家認知中的帥哥，但為了心愛的家人購買生理用品，真的很帥」。

他指出，新北市政府社會局與國際蘭馨交流協會合作，募集20萬份衛生棉，未來在新北市會有80個女性生理用品友善發放管道，對性別更友善的社會，將從各種面向持續努力「國際女孩日，我們挺女孩，也挺所有女性」。

截至今晚8時止，侯友宜的貼文獲得2.8萬人按讚，有500多則留言、300多次分享。

新北市政府9日舉辦「Women Love Women Do」推動月經平權行動記者會，讓大眾更加重視婦女健康與促進女性權益。

侯友宜在9日記者會表示，11日是國際女孩日，也是聯合國推動男女平權重要里程碑，為消除對女性一切形式歧視，新北市特別推動從「月經貧窮」走向「月經平權」，未來邁向「月經時尚」，讓「女子事變好事」。