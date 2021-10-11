柯文哲力推台北通APP 議員轟自家局處28個活動不挺恐難通

台北市長柯文哲力推台北通APP，不過議員調閱資料發現，不僅民眾、店家不愛綁台北通，連市府局處自家人也不買帳，不僅線上報名領嗡嗡包，民政局捨台北通不用；國際盛事台北馬拉松線上報名，體育局也棄台北通，從去年9月台北通上線，至今年9月，台北市28個活動都與其他平台連結，議員轟，台北通面子、裡子盡失，淪笑柄。北市資訊局表示，會積極整合，政策會貫徹。

台北市政府推動台北通APP已逾一年多，北市府還自詡，台北通是整合貼近民眾生活的市政服務與資源，作為連接市府與市民溝通橋樑與訊息傳遞工具，儘管北市府要求民眾綁定台北通才能抽熊好券，但自家人卻不挺？

楊靜宇說，市府對外辦許多活動，不論是報名、問券、抽獎都不與台北通做任何連結，包括線上預約參加國慶升旗、抽領嗡嗡包，民政局請民眾使用ACCUPASS網路系統報名，就算進入台北通報名，還是要連結到ACCUPASS系統才能完成報名手續。

另外，體育局舉辦的台北馬拉松，這五年來報名人數動輒超過3至5萬人，也沒有一個人是透過台北通報名的，因為體育局本身就先和台北通切割，利用網站邀民眾報名；體育局的國際龍舟賽同樣不經台北通報名。

楊靜宇說，他調閱去年9月到今年9月，市府各局處舉辦活動使用網路平台的資訊結果，客委會舉辦客家義民嘉年華活動，10萬多人參與使用的是Google報名表單；工務局舉辦陽明山花季，逾百萬人發出滿意度問卷，也是透過Google問卷表單；近45萬人參觀的士林官邸鬱金香展，同樣連結Google發出。

還有市場處辦理4萬4000人參與的傳統市場節，從報名到問卷一樣使用Google系統；勞動局的勞工技藝博覽會則利用ACCUPASS系統報名，總計11個局處28場活動，活動總人次多達387萬多人，台北通完完全全不見被自家人青睞、關愛的眼神。

楊靜宇說，市府內部還竊語議論，今年5月台北通推出防疫實聯制，下載量湧入64萬人；9月熊好券意願登記綁定台北通，又多出47萬多人的下載量，但台北通看似前景看漲；其實已緊繃難再成長。甚至預期五倍券加碼熱潮過後，台北通也將出現刪除退高峰，因為台北通不好用，且選項太多很麻煩不就手。

議員質疑，台北通APP上演一齣徒令柯市長一頭熱，各局處皆冷眼以對的鬧劇，何其難堪、尷尬。

對於議員的質疑，北市民政局副局長陳坤宏表示，之所以國慶嗡嗡包線上登記沒用台北通APP，是因今年5月4日規畫活動時，曾找過資訊局，但因報名與抽獎功能還不是很確認，活動有期程落差，所以才沒有使用台北通。