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修繕費增2.8倍！路面隆起、鋪面破損 北市路樹成人行道殺手

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市近4年因路樹竄根造成路面隆起、鋪面破損，導致人行道一再修繕的件數高達1280件。圖／北市議員潘懷宗提供
台北市近4年因路樹竄根造成路面隆起、鋪面破損，導致人行道一再修繕的件數高達1280件。圖／北市議員潘懷宗提供

北市行道樹成為人行道殺手，台北市近4年因路樹竄根造成路面隆起、鋪面破損，導致人行道一再修繕的件數高達1280件。議員質疑，北市人行道每年修繕費用逐年升高，從2015年的205多萬，到2021年已增至近570萬，費用暴增2.8倍，民眾經由1999反映損害件數也上升8至10倍，應盡快汰換淺根樹種，改種深根性樹種。

根據北市公園處統計，北市近4年總計有1280件竄根事件，造成路面隆起、鋪面破損、龜裂或排水溝渠阻塞等情況，導致人行道一再修繕。而人行道每年修繕費用逐年升高，從2015年的205多萬，到2021年已增至近570萬，費用暴增2.8倍。

議員潘懷宗指出，北市行道樹超過半數為不適合樹種，像是榕樹數量高達近1萬2000株，是行道樹中數量最多的樹種，以及菩提樹、木棉、垂榕等，均為淺根性樹種不耐強風、具板根、氣生根或呼吸根的樹種，另為快速綠美化而大量種植的鳳凰木、盾柱木、鐵刀木、羊蹄甲等，生長快速但不結實，遇上強風易折斷。

但根據研考會資料指出，民眾經由1999反應路樹竄根的損害件數，2015年僅有5件，2019年暴增至51件、2020年43件，整體案件量上升8至10倍，但實際成功申請到賠償的僅7件，且僅2018年受理1件國賠；另人行道每年修繕費用從2015年的205萬8024元，到2021年增至569萬9529元，上升幅度近2.8倍。

潘懷宗表示，市府每年編列2至3億元翻新人行道鋪面，但有效的管理維護筆硬體的設施更重要，近年來綠營建觀念不斷推廣，選對樹種、適地適種，才能讓行道樹活得更久並充分利用納稅人的錢，建議應盡快汰換淺根路樹樹種，進行深根性的樹種新計畫。

公園處說明，已存在的淺根樹木為早期種下，後來漸漸浮現竄根問題，目前以「自然淘汰」的方式來更換，因路樹對於環境空氣的貢獻大於竄根問題。行道樹淘汰機制包含第一，因自然枯死、風災倒塌等，第二，因病蟲害導致根病或根腐病需移除，第三，不再種植易竄根或氣味使社會觀感不佳植物，如榕樹、黑板樹、木棉等。

公園處表示，盡量以改善因竄根造成人行道鋪面破損方式，與樹木共存，後續也會與新工處巡查及環保局局溝渠會議配合，查勘有影響公安的竄根案件，檢測高風險樹木並辦理改善或汰除；為維護民眾的安全，未來也會加強樹木健康作為，像是改善樹穴棲地、定期修剪、每月巡查及每年安檢、選擇優良樹種來種植。

人行道 北市 行道樹

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