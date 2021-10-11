新北福德坑溪遭汙染...死魚一路漂到三峽河 兇手還沒找到

新北市三峽福德坑溪昨天在國慶日被河面被乳白色液體染白，從7日被發現有大魚陸續死亡後，到今天還沒找到兇手，甚至有民眾看到，在福德坑溪疑似汙染翻肚的魚群已經漂到下游三峽河，里長嘆已經是生態浩劫，呼籲環保局等相關單位一定要找出兇手重罰。

中埔里長林秀冬透露，從7日福德坑溪中大魚開始死掉，到昨天河面變乳白色，對環境影響不僅止於溪中，除惡臭味以及大量魚群翻肚外，過往在當地會出現的白鷺鷥、翠鳥，這幾天都被人發現屍體，儼然造成生態浩劫。

林秀冬指出，她在發現福德坑溪異常後沿線調查，在上游弘道里接近福德橋附近，發現有疑似汙染跡象，推測可能有外來業者到此非法傾倒。

不過三峽區公所昨天卻在另一處福利旺社區接獲管委會反映有白色液體流入福德坑溪，但當天調查下沒發現有異常排水，但環保局有在該路段橋面發現殘留下的白色粉末。

截至目前，造成福德坑溪大量魚群死亡的原因仍未明，對於兩處可能的汙染地點，環保局表示，昨天上午有接獲里長通報，福德橋與福利旺社區都有人到場稽查，已經跟警方調閱監視器查看過去2天狀況，但還沒有查獲惡意棄置或工廠偷排汙染，會再擴大調閱周遭監視畫面持續查緝。