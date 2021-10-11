快訊

長者怒！北市莫德納「開放不到1小時」預約秒殺 市府說話了

桃園東門市場搬遷僅20攤商進駐 議員憂變蚊子館

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
議員質疑東門市場美食街進駐攤商僅20攤，擔憂恐成蚊子館。記者朱冠諭／攝影
議員質疑東門市場美食街進駐攤商僅20攤，擔憂恐成蚊子館。記者朱冠諭／攝影

桃園東門市場興建過程評估不完整，導致完工日期延後2年4個月，遭審計處點名有缺失。市議員批，東門市場改建經費大增1億703萬，費用從6.3億元追加至7.7億元，原因竟然是市府經發局缺乏工程專業人員，且東門市場試營運後攤商進駐寥寥無幾，憂心該處恐成「蚊子館」，呼籲經發局應讓商場空間活化。經發局長郭裕信表示，東門市場新建工程完工後，由全聯福利中心獲得營運資格，相信在全聯經營下，能讓商場空間活化。

市議員林政賢表示，東門市場改建經費大增1億703萬，工程延宕2年4個月，原因竟是缺乏工程專業人員、以提高綠建築設備等級，甚至還有「部分協調紀錄欠缺承辦人員更迭」這些離譜原因。市議員蘇家明則質疑，改建東門市場花了7.7億元，但美食街卻只有20家攤商進駐，擔憂東門市場恐成蚊子館。

攤商蔡小姐8月開始進駐到東門市場，但她提到因市府尚未正式宣傳，多數市民都還不知道這裡有新的美食街，一天大概只有10幾組客人，大多都是附近住戶，希望開幕活動後可以帶來人潮。

郭裕信回應，工程之所以延宕，是因原先規畫要容納舊有東門、永和市場攤販，未料東門108攤僅20攤留下，永和300攤則不願進駐，導致改建工程朝商場方向變更設計，並採最有利標方式對外招標，最後由全聯得標。

郭裕信坦言，東門市場2、3樓招租因為疫情而受影響，但相信在全聯經營下能讓商場熱絡起來，目前20個市場攤商已於9月16日起試營運，預計本月16日將與全聯共同舉辦開幕活動，全聯對於2、3樓的招商正持續推動，潛在廠商包括連鎖服飾業者及餐飲業者等。

桃園東門市場新建工程完工後，由全聯福利中心獲得營運資格，目前二三樓正在招租。記者朱冠諭／攝影
桃園東門市場新建工程完工後，由全聯福利中心獲得營運資格，目前二三樓正在招租。記者朱冠諭／攝影

蚊子館 綠建築

延伸閱讀

桃園最狂「麻油雞佛雞排」肥美餡料塞好塞滿！限量炸全雞、炸物也銷魂，一週只賣4天

吳子嘉曝2022北市陳時中可能對上蔣萬安 他贏面最大

桃園喜迎107位國慶寶寶 鄭文燦送禮鼓勵

提升防洪能量 南市安平抽水站機組更新工程10月開工

相關新聞

新北福德坑溪遭汙染...死魚一路漂到三峽河 兇手還沒找到

新北市三峽福德坑溪昨天在國慶日被河面被乳白色液體染白，從7日被發現有大魚陸續死亡後，到今天還沒找到兇手，甚至有民眾看到，...

企業搶來新北投資 招商金額224億稱霸六都

新北招商稱霸六都，去年成功引進19件、總計224億元投資，挹注公共建設，今年上半年簽約金額也超過70億元，再度蟬聯六都之...

外籍建築師愛上台灣 留下來打造美麗建築物

台灣有2名外國工程師，因喜歡台灣的生活環境，決定在此長居，來自荷蘭的「藍傑鴻」、西班牙「伊萊恩」都在新北的三貂嶺隧道自行...

蜂螫事件頻傳！ 汐止民宅發現3個虎頭蜂巢 住戶心驚

虎頭蜂螫傷人事件近日頻傳，民眾看到蜂巢警覺心提高。新北市動保處接獲汐止區民族五街住戶回報3個蜂巢，已先摘除2個，另1個待...

北市最障礙區域 北投名列第一

台北市積極打造騎樓與人行道無障礙空間，但台北市審計處指出，北市共有3972條人行道與騎樓未齊平，未整平前三名為北投、松山...

新北長福橋改建 遭批與老街不搭

新北市將把通往三峽祖師廟的長福橋，打造成新北第6座景觀橋，但公布的完工意象圖卻被批風格太現代，跟老街不搭，水利局表示經過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。