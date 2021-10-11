桃園東門市場搬遷僅20攤商進駐 議員憂變蚊子館

桃園東門市場興建過程評估不完整，導致完工日期延後2年4個月，遭審計處點名有缺失。市議員批，東門市場改建經費大增1億703萬，費用從6.3億元追加至7.7億元，原因竟然是市府經發局缺乏工程專業人員，且東門市場試營運後攤商進駐寥寥無幾，憂心該處恐成「蚊子館」，呼籲經發局應讓商場空間活化。經發局長郭裕信表示，東門市場新建工程完工後，由全聯福利中心獲得營運資格，相信在全聯經營下，能讓商場空間活化。

市議員林政賢表示，東門市場改建經費大增1億703萬，工程延宕2年4個月，原因竟是缺乏工程專業人員、以提高綠建築設備等級，甚至還有「部分協調紀錄欠缺承辦人員更迭」這些離譜原因。市議員蘇家明則質疑，改建東門市場花了7.7億元，但美食街卻只有20家攤商進駐，擔憂東門市場恐成蚊子館。

攤商蔡小姐8月開始進駐到東門市場，但她提到因市府尚未正式宣傳，多數市民都還不知道這裡有新的美食街，一天大概只有10幾組客人，大多都是附近住戶，希望開幕活動後可以帶來人潮。

郭裕信回應，工程之所以延宕，是因原先規畫要容納舊有東門、永和市場攤販，未料東門108攤僅20攤留下，永和300攤則不願進駐，導致改建工程朝商場方向變更設計，並採最有利標方式對外招標，最後由全聯得標。