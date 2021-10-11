外籍建築師愛上台灣 留下來打造美麗建築物

台灣有2名外國工程師，因喜歡台灣的生活環境，決定在此長居，來自荷蘭的「藍傑鴻」、西班牙「伊萊恩」都在新北的三貂嶺隧道自行車道工程和氣象站工地中扮演重要角色，並將他們的美學融入工法中，使氣象站及自行車道變得美輪美奐且極富特色。

綽號布魯斯威利的藍傑鴻來台已有16年，初次到訪三貂嶺時被被當地的生態景觀給打動，無論是動、植物的多樣性、特殊的地理環境或是山中的潺潺流水都深深吸引著他。

「我們不要破壞這些生態」，藍傑鴻在帶領新北市新工處執行三貂嶺隧道自行車道工程時，特別強調這件事，他說，一定要盡力維護工程中各種自然景觀，保留峭壁上的樹木、不驚動隧道內的蝙蝠族群、維持基隆河的潔淨的流水。雖然他的堅持讓原本就已非常複雜的施工條件更加困難，但是新工處的夥伴及施工團隊因抱有有同樣的理念，在共同合作下，克服層層難關。

施工團隊為了不破壞現有風貌，採用墊高式的簍空棧道，讓遊客依然可以從縫隙中看見下方的逕流，甚至可以看見溪裡小魚漫游其中，且隧道岩壁上絕不釘上一根釘子，保持歷史原有的紋路脈絡。

藍傑鴻和設計團隊還在三爪子隧道末端接近基隆河處規畫一處淺水池，以水面反射出口的光線，將基隆河的壯麗景色拉進隧道內，形成一幅令人如痴如醉的倒影，預料未來將成為熱門打卡景點。

伊萊恩本來在西班牙馬德里建築事務所上班，後在機緣下來台學習風水，這一待就是12年，甚至接下台北氣象站(板橋站區)的設計工程。

台北氣象站是三個圓弧形建築物及一個地下風洞實驗室所共同構築，伊萊恩與工程團隊利用氣旋垂直運動及天氣圖等壓線為發想，藉由波浪曲面屋頂將建築物與地面浪漫地連結在一起，呼應地球大氣表層的自然曲線與氣壓差異，塑造氣象站建築獨特的氛圍，考量節能與遮陽效能，外觀採金屬沖孔板並輔以混凝土原色。

伊萊恩認為建築是要能夠激發人們與建築互動的欲望，氣象站工程從2014年進行到現在，超過7年時間，他非常期待看到完工後有柔軟的曲面屋頂、節能板外牆隨風擺動的樣子，讓人們有機會透過建築來發現大自然的力量，並與之產生連結。