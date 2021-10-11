九九重陽中捷送好康 敬老愛心卡換捷運購物袋

10月14日（農曆9月9日）九九重陽節，當天上午9點到下午4點，持敬老愛心卡至捷運市政府站3樓穿堂層，可兌換中捷購物袋或食物袋2選1，敬老、愛心、愛陪卡皆可領取。

中捷公司表示，通車以來，年長者一直是中捷穩定客群，有了捷運，更願意多出門走走，九九重陽敬老日，中捷特別在市政府站舉辦敬老送贈品活動。

中捷自9月1日起推出捷粉回饋專案，乘客每月搭乘滿40到49次，次月回饋上個月搭乘金額的20％；每月搭乘50到59次，隔月回饋25％；每月搭乘60次以上，隔月可獲回饋30％。

敬老愛心卡搭中捷半價，且可從台中敬老愛心卡扣點，累計1000元內免費，且適用捷粉回饋，扣1點等同搭乘金額1元。

中捷舉例，拿台中敬老愛心卡從大慶站搭中捷到文心中清站，1個月共搭了60次，下個月就能領到15點（優惠票價）×60次（累計搭乘次數）＝900點（總花費車資）×30％＝270元回饋金。