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蜂螫事件頻傳！ 汐止民宅發現3個虎頭蜂巢 住戶心驚

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區民族五街靠山區巷子內民宅發現3個蜂巢，新北市動保處獲報前往處置。圖／新北市議員白珮茹提供
新北市汐止區民族五街靠山區巷子內民宅發現3個蜂巢，新北市動保處獲報前往處置。圖／新北市議員白珮茹提供

虎頭蜂螫傷人事件近日頻傳，民眾看到蜂巢警覺心提高。新北市動保處接獲汐止區民族五街住戶回報3個蜂巢，已先摘除2個，另1個待與屋主聯絡時間前往處理。動保處提醒民眾，發現蜂巢，在蜂巢小顆時就應盡快通報，避免長得越大，虎頭蜂數量也會越多，易產生危險性。

新北市瑞芳區三貂嶺瀑布步道上月底發生遊客遇虎頭蜂攻擊造成1死3傷，動保處委外摘除蜂巢。幾天後大粗坑觀光步道另有1家5口被螫傷，新北動保處沿線摘除2個黃腰虎頭蜂、7個黑尾虎頭蜂巢。

台北市陽明山登山步道月初也有11名民眾遭蜂螫傷送醫，宜蘭縣大同鄉樂水部落籃球場旁樹上出現直徑超過1公尺的黑尾虎頭蜂巢，族人昨天爬樹鋸斷樹枝，將蜂巢裝袋，除去心頭大患。

汐止區民族五街靠山區的巷子內日前發現3個蜂巢，1個在公寓頂樓冷氣機底下築巢。市議員白珮茹得知後聯絡市府動保處處理，8日摘除2個蜂巢，另1個在公寓五樓頂屋簷上，研判沒有立即危險，加上屋主不在家，擇期再處理。

新北動保處提醒民眾，平時應巡查房屋角落，清明節過後蜂開始築巢，屋角上方可以噴一點油性殺蟲劑，避免昆蟲靠近。虎頭蜂容易在雜物堆裡築巢，環境保持乾淨，就不易引來虎頭蜂築巢。發現蜂巢，在小顆時就應盡快通報，避免長得越大，危險性提高。

動保處說，住宅區發現蜂巢請打1999通報，動保處會儘速處理。蜂為早出晚歸昆蟲，未摘除前只要不干擾，緊閉門窗，可避免攻擊，千萬不要攻擊蜂群或自行摘除，以免發生危險。

新北市汐止區民族五街靠山區巷子內民宅發現3個蜂巢，新北市動保處獲報前往處置。圖／新北市議員白珮茹提供
新北市汐止區民族五街靠山區巷子內民宅發現3個蜂巢，新北市動保處獲報前往處置。圖／新北市議員白珮茹提供
新北市汐止區民族五街靠山區巷子內民宅發現3個蜂巢，新北市動保處獲報前往處置。圖／新北市議員白珮茹提供
新北市汐止區民族五街靠山區巷子內民宅發現3個蜂巢，新北市動保處獲報前往處置。圖／新北市議員白珮茹提供
新北市汐止區民族五街靠山區巷子內民宅發現3個蜂巢，新北市動保處獲報前往處置。圖／新北市議員白珮茹提供
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