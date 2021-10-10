淡水漁人碼頭煙火秀 上萬人參與35分鐘疏運近8成

新北淡水漁人碼頭9日及10日接連上演煙火秀，吸引上萬民眾參與，璀璨花火讓人驚呼連連，結束後仍有不少人流連夜色，經動員公車及輕軌列車，現場迅速完成疏運。

淡水漁人碼頭施放煙火已成為新北市的年度盛會，今年在9日起連續4個週末六、日施放煙火。本年度的煙火展演與澎湖花火節採用同等高規格的雙浮台高空煙火秀，每場次都會有不同煙火造型主題。

除了煙火秀，新北市政府漁業及漁港事業管理處也在現場安排星空電影院、音樂展演、市集等活動，因此，從下午就陸續湧入旅遊人潮，煙火於晚間8時開始施放，璀璨的花火美景讓民眾驚呼連連。

由於昨晚施放煙火首日，現場湧入逾兩萬人，有網友在臉書貼文以「屍速列車」場景形容街頭爆量人潮，但今天卻能迅速消化眾多人潮。

漁業處接受中央社記者電話訪問表示，港區部分進行人流控管，包括停車場降載等，原本現場空間估計可容納7萬人，昨晚約2萬人，今晚人數稍少，但也有約1萬9000人。

漁業處表示，除現場仍有約3000多人流連並享受怡人夜色外，特別協調公車業者在出口停放15輛空車接駁，只要民眾一離場就專車疏運，再加上輕軌，在短短35分鐘就疏運近8成的民眾。

新北大眾捷運公司表示，漁人碼頭煙火秀吸引上萬民眾前往觀賞，新北捷9日及10日加發列車並縮短班距至8至10分鐘一班，晚間煙火散場時，為加速疏運大量人潮，班距將縮短至6至9分鐘一班車，民眾都能排隊依序搭車，秩序良好。

新北捷運表示，為落實防疫，雖然經人流管制，每小時仍可疏運約2000人次，車廂也會定時噴灑長效抑菌液消毒，民眾搭乘時探實聯制或記名電子票證，全程佩戴口罩。

新北市警察局淡水分局表示，活動結束散場時，警方現場進行交通管制，開車民眾多使用替代道路，從漁人碼頭第1出入口離開者，改由沙崙路行駛再右轉濱海路或新市二路接淡金路回程；第2出入口處則由觀海路、中正路2段接濱海路往新市鎮方向接淡金路離開。